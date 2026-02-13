İzmir\'deki cinayet davası birleştirildi, sanık sayısı 13\'e çıktı

İZMİR'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölü bulunmasıyla ilgili Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirildi ve sanık sayısı 13'e yükseldi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celsede tanıklara söz verildi.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve şantiyede bekçiler H.K (69)., H.A. (77), T.Ç. (41). ile işçi B.Ç. (47), yakın bir bölgede bekçi A.G. (77) hakkında 'kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulguları taşıdığı yer aldı. İddianame İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken sanıkların yargılanmalarına başlandı.

Öte yandan olayda görevli 8 polis memuru komiser Atakan K. (44), komiser Deniz A. (36), polis memuru Duygu Ö. (35), polis memuru Fikret S., polis memuru Halil A. (55), komiser yardımcısı Hüseyin V. (49), Emniyet Müdürü İsmail K. (59) ve polis memuru Musa E. (55) hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın da bu davayla birleştirildiğini söyledi. Böylelikle sanık sayısı 13'e yükseldi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müşteki anne Nihal ve baba Ethem Büyükışık ile taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar ve tanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Celsede ilk olarak olayın yaşandığı tarihte Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis merkezi amiri olarak görev yapan İ.K. sanık olarak dinlendi. İ.K, "Kamera kaydının bulunduğu iki bölge vardı ama şifreli olduğundan kayıtlara erişemedim. İki bekçi düşme sesi ile bağırma duyduklarını anlattı" dedi. Mahkeme başkanının Dorukhan'ın cep telefonu ile araç anahtarının yerlerinin değiştirildiğine yönelik soruyu da yanıtlayan İ.K, "Eşyalar nasıl muhafaza edilmesi gerekiyorsa, öyle muhafaza ettim" yanıtını verdi. Mahkemede dinlenilen H.A. ile H.K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

TANIKLAR DİNLENİLDİ

Celsede tanıklara da söz verildi. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, "Şüpheli bir ölüm olarak değerlendirdik. İnşaat sahibinin oğlu o gün beni arayıp ihbarda bulundu. Bende kendisine 112'yi aramasını söyledim" ifadelerini kullandı.

Tanık sıfatıyla ifade veren inşaat firma sahibi M.T, "Olaydan bir gün önce şantiyeye gitmiştim. Şantiyedeki kameralar hakkında bilgim yok. Biz yetkimizi şantiye şefi, proje müdürüne veririz. Olay günü ise kurumlarla bir görüşme olmadı. Yalnızca olay yerinde bir konuşmamız oldu. İlçe emniyet müdürünü de, başkomiseri de yakından tanımam" diye konuştu.

Tanıklar arasında yer alan M.T'nin oğlu T.T ise, "Beni A.K. arayarak şantiyede ceset bulunduğunu söyledi. Evden çıkıp şantiyeye gittim. Gidene kadar da kimseyi aramadım. Olay yerine gittiğimde polisler yoktu. Maktul sırtüstü yatıyordu. Daha sonra babam M.T.'yi ve ilçe emniyet müdürünü aradım. Garip bir durumdu ve haber vermek durumundaydım" dedi.

'GÖKHAN A., CİNAYETİ ANLATTI'

Duruşmada başka bir suçtan tutuklu bulunan K.K. de tanık olarak dinlenildi. K.K, "2021 yılında Gökhan A. isimli biriyle tanıştık. Evinde cop ile ortası zincirli kelepçe vardı. Bir gün alkol alırken bana inşaat demiri, cop ve kelepçeyle bir çocuğu dövdüğünü sonra Narlıdere'de bir inşaattan attığını ve olayın intihar olarak kaldığını söyledi. Çocuğun babasının emekli asker olduğunu belirtti. Ben bu olayı duymamıştım. Cezaevinde duydum ve tanık olmak istedim" ifadelerini kullandı.

'MUAYENEDE GARİPLİK SEZDİM'

Dorukhan'ın ölü muayenesini yapan Adli Tıp Uzmanı G.B., olayın yüksekten düşme olmayabileceğini söylediğini belirterek, "Maktulün elbisesini çıkarıp muayene edince gariplik sezdim. Sözlerim de polis kamerasına çıkmış. Meslek hayatım boyunca bu kadar yüksekten düşüp de bu kadar az yara alan hiç vakaya rastlamamıştım" dedi. G.B. ayrıca olay yeri inceleme fotoğraflarındaki cesedin yatış şeklinin muayene sıradakinden farklı olduğunu söyledi. Dorukhan'ın babası Ethem Büyükışık da olayın ardından G.B. ile konuştuklarını ve kendisine olayın üstüne gitmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Savunmaların ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.