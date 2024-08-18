İzmir\'deki Gediz Deltası, Kuş Gözlemcileri İçin Cennet

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TÜRKİYE'de flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir'deki Gediz Deltası, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, deltada tekne turu yaparak kuşları görme fırsatı buluyor.

Gediz Deltası, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olmasının yanı sıra balıkçıl, pelikan ve kervan çulluğu gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce farklı kuş türünün tespit edildiği Gediz Deltası'nda, kuşlar güzel görüntüler oluşturuyor. Deltanın biyoçeşitlilik açısından çok zengin olduğunu ve birçok kuş türünün kent ile iç içe olduğunu söyleyen İzDoğa Turizm Seyahat Acentesi Müdürü Göker Yarkın Yaraşlı, "Bu doğal güzellikleri keşfetmek isteyen vatandaşlarımız için 10 Mayıs 2022'den bu yana flamingo tekne turları düzenliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda İzmirli başta olmak üzere yerli ve yabancı turisti, binlerce flamingonun yaşadığı, birçok kıyı ve su kuşunun yaşadığı bölge olan Güney Gediz Deltası'na getiriyoruz. Böylelikle insanlara kentin içinde, binaların hemen 100 metre karşısında binlerce flamingonun yaşadığını gösteriyoruz ve biyoçeşitliliği aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

'BAŞKA BİR YERDE BÖYLE BİR ŞANSIMIZ YOK'

40 bin hektarlık Gediz Deltası'nın, Gediz Nehri'nin alüvyonlarıyla oluştuğunu ve deltanın şehre en yakın kısmı olduğunu belirten Yaraşlı, "Bu alanda tepeli pelikanlar, flamingolar, kervan çulluğu, akça cılıbıt, kara gagalı sumru gibi birçok kuşun bir arada gördüğümüz bir alan ve bugüne kadar 301 farklı kuş türü tespit edildi. Ayrıca memeli türleri, yine sürüngenler ve birçok deniz canlısı da bu alanda görülüyor. Her zaman olmasa da turlarımızda caretta carettalar başta olmak üzere birçok deniz canlısını da kuşlarla birlikte görüyoruz. Bu alan, İzmir'in çok büyük bir zenginliği. Çünkü dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde şehrin bu kadar içerisinde, bu kadar biyoçeşitliği ve flamingoyu bir arada görme şansımız yok. Bir yandan Gediz Deltası'nı koruyabilmek, bir yandan da İzmirlilere ve İzmir dışından gelen tüm vatandaşlara, İzmir'in ne kadar güzel bir şehir olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. Turları daha da geliştirmeye ve deltanın tamamına yaymaya çalışıyoruz. Ayrıca otobüs turumuz var. O Güney Gediz Deltası'nın daha orta kısımlarına doğru yapılıyor. Başta öğrenciler ve çocuklar olmak üzere birçok ziyaretçi ağırlıyoruz" diye konuştu.

'GEDİZ DELTASI, KUŞ TÜRLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ DİNLENME VE BESLENME ALANI'

İzmir'in canlılar açısından ne kadar önemli bir kent olduğunu aktarmaya çalıştıklarını dile getiren Göker Yarkın Yaraşlı, "Sadece flamingoların yaşamaları nedeniyle bile Gediz Deltası, koruma altına alınması gereken önemli bir bölge. Gediz Deltası, kuş türleri için çok önemli dinlenme ve beslenme alanı. Bu bölgede bugüne kadar 113 farklı kuş türünün ürediği tespit edildi. Ayrıca burayı göç yolları üzerinde dinlenme amaçlı kullanan yaz ve kış göçmen kuşları da var. Dolayısıyla burası aslında trafik açısından önemli bir yer. Çünkü Afrika'dan gelip, Avrupa'ya giden kuşlar da burada bir süre dinlenebiliyor. Tersi göç için de yine gelip, burada dinlenebiliyor. Dolayısıyla kuşların yeterli besin bulabildiği ve burada daha uzun süreler kaldıkları bir alan. Termal havalarda yükselip, göç eden kuşlar karaların üzerinden yol almak zorundalar. Karaları da kullanırken kendilerine en yakın dinlenebilecekleri yerleri arıyorlar. O yüzden bu göç yolları üzerindeki dinlenme alanlarının korunması gerekiyor. Onların beslenme alanları kaybolursa veya buradaki deniz canlısı popülasyonu azalırsa, kuşların da buraya uğramaları aksayabilir" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin Gürbulak/ İZMİR,