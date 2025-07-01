İzmir\'deki Orman Yangını 3. Gününde

İZMİR'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale 3'ncü gününde sürüyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, pazar günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladı.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Yangında Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile 4 köy tahliye edildi. Dumandan etkilenen 21 kişi hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, alevlerin arasında kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün İzmir'e gelerek incelemede bulundu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İzmir'deki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Hala hazırda İzmir Seferihisar ve Menderes'te süren yangınlarımız var. Dün gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, sayıları yüzlerle ifade edebileceğim iş makinesi, sahil kurumlarının araçları hep birlikte bu mücadeleyi yapmaya devam ettik. Gece olduğu için artık kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 5 Köy ve 2 mahalle tahliye edildi. Buralarda sağlık problemi yaşayan vatandaşımız yok. Şiddetli rüzgar maalesef çalışmalarımızda, bizi zorlamaya devam ediyor. Gün içerisinde zaman dilimini göze alırsak, 100 kilometrenin üzerinde seyretti rüzgar. Ayrıca rüzgarın kararsız olması nedeniyle kurduğumuz cepheleri, farklı yönlere tekrar kurmamıza neden oldu. Bu da mücadeleyi uzatıyor. 8 farklı noktada şu anda, arkadaşlarımız alevlerle mücadele ediyor. İzmir Menderes ve Seferihisar'da bu 8 noktaya konsantre olmuş durumdalar" dedi.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 3 gündür devam eden yangınlarda birçok ev kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin çatılarında hasar oluşurken, yangın sonrası bölge dron ile havadan görüntülendi.