İzmir'deki Orman Yangınında Evleri Tehlike Altında Olan Vatandaşlar Dua Ediyor

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İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında etkili olan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını sırasında evleri alevlerle karşı karşıya kalan vatandaşlar, orman ve itfaiye personeli için dua ediyor.

Buca ilçesinde dün saat 13.25'te başlayan, rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştirerek yayılan yangın 7 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz ve 360'a yakın Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yanı sıra itfaiye, polis, AFAD ekipleri ve vatandaşların desteğiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde yön değiştiren yangında alevlerle karşı karşıya kalan Sarnıç bölgesinde, yangının evlerin bulunduğu bölüme sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Özellikle Çamlık Caddesinde paniğe neden olan yangın, yoğun müdahale sonucu evlere sıçramadan durduruldu.

Aşırı sıcak ve yoğun dumanın etkili olduğu bölgede evlerini kaybetme korkusu yaşayan mahalle sakinleri yaşadıklarını unutamıyor.

Sarnıç bölgesinde besicilik yapan Tayeddin Işık, AA muhabirine, rüzgarın şiddetli olduğu sıralarda ekiplerin uyarısıyla tahliye edildiklerini, bu sırada panik yaptıklarını söyledi.

Yangında 5 keçisi ile tavuk, kedi ve köpeklerinin telef olduğunu söyleyen Işık, yem ve 400 balya samanının da kül olduğunu anlattı.

Hayvanların bulunduğu barınağın yanmasından dolayı dün geceyi eşiyle hayvanların başında geçirdiğini söyleyen Işık, şöyle devam etti:

"Ne yazlığım kaldı, ne kışlığım kaldı, ne yemim kaldı. Elimde avucumda bir şey kalmadı. Yangından kaçarak, vatandaşlar ve polislerin yardımıyla hayvanları Sarnıç'ın içerisine getirdik. Sabah da bahçelere zarar vermesin diye ormanın girişine getirdik. Barınağım kalmadı, çarem yok, hayvanların başında kalıyoruz. Kalan kedilere de ağladık, ne yapalım, tavukları da kurtaramadık. Keçilerim de telef oldu."

"Saniyeyle kurtarıldık"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Ayşe Mutlu da alevlerin evlerine çok yaklaştığını, çok korktuklarını söyledi.

Mutlu, şöyle konuştu:

"Orman yangını evlerimize kadar geldi. Saniyeyle kurtarıldık. Helikopterler olmasaydı dün akşam kurtarılamayacaktık. Bütün bu evler birbirine yakın, hepimiz yanabilirdik. Hepsinden Allah razı olsun. İnanılmaz bir korku yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Koşup yardım etmek istedik ama bizi içeri almadılar. Maske ve su dağıttık, yapabileceğimiz bir tek bu vardı. Anlatılmaz yani bu yaşanır."

Hürriyet Mahallesi'nde palet işiyle uğraşan Yılmaz Aşık, hammaddesi odun olan işinden dolayı alevlerin iş yerinin bulunduğu bölgeye gelmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ailesini akrabalarının yanına bıraktıktan sonra bölgeye koştuğunu aktaran Aşık, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Evlerimizi tahliye ettik. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Halen daha uykusuzuz. Çalışma arkadaşlarım da öyle. Büyük bir felaketin eşiğinden geçtik. Böyle bir felaketi ben daha önce görmedim." dedi.

Ali Mutlu da ilk kez bu kadar büyük bir yangın gördüğünü, alevlerin arasında çalışanlara yardım ettiklerini kaydetti.