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(ANKARA) - İletişim Başkanlığı resmi hesabından yapılan paylaşımda, " İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'de devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. Açklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı."