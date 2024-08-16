İzmir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki orman yangınlarına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibiyle müdahale edildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler aracılığıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, " Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı." bilgisi verildi.