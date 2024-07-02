İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden kadının cenazesi Mardin'de defnedildi - Son Dakika
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İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden kadının cenazesi Mardin'de defnedildi

İzmir\'deki patlamada hayatını kaybeden kadının cenazesi Mardin\'de defnedildi

Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Ruken Çağur'un cenazesi, Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi. Patlamada aynı zamanda yeğenleri de hayatını kaybeden Çağur'un babası, sorumluların hepsinden davacı olduğunu belirtti. Ailesi, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

02.07.2024 15:39
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İZMİR'in Torbalı ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Ruken Çağur'un (31) cenazesi, Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki şırdancıda geçen pazar meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 5 kişiden 2 çocuk annesi Ruken Çağur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip hava yoluyla Mardin'e getirildi. Ardından kara yoluyla Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde getirilen Çağur'un cenazesi, Hacı Bedia Ayaydın Camisi'nde kılınan namazın ardından Hıdra Aile Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi. 'SORUMLULARIN HEPSİNDEN DAVACIYIM'

Ruken Çağur'un babası Orhan Savucu (51), patlamada yeğenleri Evin Aslan (36) ve Birgül Sarsılmaz'ı (44) da kaybettiğini belirterek, " İzmir'deki patlama olayında kızımı ve 2 yeğenimi kaybettim. Bu durumda yetkililere sesleniyorum, öyle kaçak kullanımlarından sorumlu olanlardan davacıyım. Bu işin sorumlularının hepsinden davacıyım. Kızım 31 yaşında 2 çocuk annesiydi. Bu vahşette gitti. Kızımın hayalleri vardı. Bu işin peşini bırakmayacağım. Acımız çok büyük" dedi.

Ruken Çağur'un dayısı Ali Yalçın ise "Kim suçluysa olayın aydınlanmasını istiyoruz. 2 çocuğu vardı. Alışverişe gidince patlamayla işte bu şekilde vefat etti. Acımız taze. Sorumlu kimse cezayı çekmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden kadının cenazesi Mardin'de defnedildi - Son Dakika

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