İzmir'deki Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belli Oldu

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(İZMİR) - İzmir'in torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde binanın zemin katında sanayi tipi tüpten meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından çalışmalar devam ediyor.

Patlamada üç kişi olay yerinde, iki vatandaş da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan; hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre patlamada, Birgül SARSILMAZ (1980), Ruken ÇAĞUR (1993), Evin ASLAN (1988), Dilek BAĞ (2000) ve Havin ERGİN (2007) hayatını kaybetti.