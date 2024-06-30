İzmir'deki Patlamada Ölü Sayısı 5'e Çıktı - Son Dakika
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İzmir'deki Patlamada Ölü Sayısı 5'e Çıktı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada ölü sayısının 5'e çıktığını, 4 ayrı hastanede 57 yaralının olduğunu açıkladı. Vali Elban, olay yerinde yaptığı açıklamada, hastanedeki yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini belirtti. Elban, AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye gibi çeşitli kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü ve ihmal olup olmadığına yönelik araştırmanın devam ettiğini ifade etti.

30.06.2024 18:11
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada ölü sayısının 5'e çıktığını, 4 ayrı hastanede 57 yaralının olduğunu söyledi.

Elban, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölü sayısının 5'e çıktığını kaydeden Elban, 4 ayrı hastanede 57 yaralının olduğunu ifade etti.

"Yaralıların içinde durumu ağır olan bir arkadaşımız var ama hayati tehlikesi olmadığını değerlendiriyoruz" diyen Elban, "Hasar alan binalarda yaşayan vatandaşlarımızın geçici konaklamalarıyla ilgili tedbirlerimizi aldık. Arzu edenleri ilçemizdeki değişik otellerimizde konaklatacağız. Bunun dışında iaşeyle ibateyle ilgili çalışmaları başlattık. Öbür tarafta 2 tane savcımız hem sahada, alanda hem de hastanelerde çalışmalarını yürütüyorlar." diye konuştu.

Vali Elban, AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye gibi çeşitli kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Çevre Şehircilik'teki arkadaşlarımız binaların sağlığıyla, hasar durumuyla ilgili çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalar tamamlandığında hangi binalarda sıkıntı var hangilerinde teknik olarak yok onu da açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

İhmal olup olmadığına yönelik soru üzerine Elban, "Şu an için çok yönlü araştırma devam ediyor. İhmal, sorun var mı çok yönlü araştırmadan sonra ortaya çıkacak." dedi.

Elban olayda hem lokantada bulunan hem de çevrede bulunanların etkilendiğini sözlerin ekledi.

Vali Elban'a AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti.

-"Patlama şiddetliydi"

Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hasan Macit, gazetecilere patlama sesini duyunca olay yerine geldiğini, yaralılara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Macit patlamanın şiddetli olduğunu aktararak, "Demirciköy muhtarı beni aradı, patlama olduğunu söyledi. Orası bize 5-6 kilometre uzaklıkta. Oradan duymuşlar buraya geldiler. Patlamanın olduğu yerde şırdan ve yemek yapıyorlardı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Patlamada Ölü Sayısı 5'e Çıktı - Son Dakika

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