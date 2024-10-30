İzmir Depremi'nde 117 Kişi Anıldı - Son Dakika
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İzmir Depremi'nde 117 Kişi Anıldı

İzmir Depremi\'nde 117 Kişi Anıldı

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

30.10.2024 18:09
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İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020'deki 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde hayatını kaybedenler için 30 Ekim Deprem Anıtı ve Parkı'nda anma töreni düzenledi. Depremde hayatını kaybedenler anısına 30 Ekim Deprem Anıtı'na karanfiller konuldu. Depremin yaşandığı saat 14.51'de siren sesi eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Etkinlik alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremin ardından gerçekleştirdiği envanter ve bina kimlik belgesi çalışmalarının anlatıldığı görüntü izletildi.

'BU, BİLİMSEL BİR GERÇEK'

Anma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Masum küçük çocukları, kardeşlerimizi, büyüklerimizi acı şekilde, beklemediğimiz zamanda kaybettik. Üzüntü tarif edilemez, yaşanır. Bazı şeyleri konuşmalıyız. İzmir'in ve ülkemizin büyük bir kısmının deprem riskli olduğunu biliyoruz. Hocalar anlatıyor; Kuzey Afrika ana karası Ege'ye doğru kayıyor. Bunlar basınç yaratıyor; o basınç bir süre sonra fay hatlarında kırılmalara neden oluyor. Bu, bilimsel bir gerçek. Depremler doğal ve kaçınılmaz. Deprem ilahi bir durum değil. Yeryüzünün doğasında kaynaklanıyor. Kader değil dedi.

'95 BİN CİVARINDA BİNA İNCELENDİ'

30 Ekim depreminin ardından görevde olduğu Karşıyaka'da Belediye Başkanı olarak çalıştaylara katıldığını kaydeden Başkan Cemil Tugay, belediyelerde deprem konusunda bilgili çalışanların istihdam edilmesi konusunun tartışılması gerektiğine dikkat çekti. Deprem Yönetmeliği'nin son yıllarda uygun hale getirildiğini savunan Tugay, 1999'dan önceki yapılar, bugünkü standartlardan çok uzaktı. Denetimler ve ruhsatlandırmalar ona göre yapıldı. Yıkılan binaların çoğunluğu o standartlara göre yapılmıştı. O binalar istenen dayanıklılıkta olmadığı için yıkıldı. Bugün için bina envanteri çalışması sonucunda dayanıksız binalarla ilgili karar almalıyız. Bayraklı ve Bornova bölgesinde 95 bin civarında bina incelendi. Bunlarla ilgili rapor hazırlanıyor. Bazı yapıların dayanıksız olduğuna dair bulunan bulgular açıklandığında neyi riske edeceğimizi konuşmamız lazım. Bunlar yerel yöneticiler olarak bizlerin ve aynı zamanda bakanlığın görevleri. Problemi tespit ettiğimiz ama çözüm için kaynak sağlanamadığı durumlar yaşıyoruz. İnsanların risk altında yaşamasına engel olacağız. Samimi olup, acele edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapacağımız bilen arkadaşlarımızla bir yol yürüyoruz. Üzerinde yaşadığımız toprağın deprem durumunda sorun yaratıp, yaratmayacağını hesapladığımız mikrobölgeleme çalışmasını mümkün olan hızlı şekilde riskli alanlar başta olmak üzere bütün İzmir'de yapmak durumundayız. Belki 6.5-7 arası büyüklükteki bir depremde yıkılabilecek yapıların bir an önce güçlendirilmesi için bir şeyler yapmalıyız diye konuştu.

'DAHA SIKI DENETİM'

Deprem durumunda şehrin bütün sosyal donatı alanlarını gözden geçirdikleri, acil afet eylem planını tarif ettikleri deprem master çalışmasına başladıklarını ifade eden Başkan Tugay, Bunları yaparken bir taraftan da vatandaşlarımıza bilinçli olmayı öğretmeliyiz. Yapılarımızı daha sıkı denetim altında tutmayı başarmalıyız. Bütün bunlar İzmir'de olacak umuyorum. Ama çalışmalar bitmeden bir sorun yaşamamayı ümit ediyorum. Önümüzdeki dönemde hızlı şekilde önlem alıp, vatandaşları bilinçlendirme için üzerimize ne düşerse yapacağız. Bize güvenmenizi talep ediyorum dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜME AĞIRLIK VERDİK'

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da törendeki konuşmasında 4 yıl önce aslında 60 kilometre uzaklıkta yaşanan depremin, 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirterek, Daha önce yaşanan depremlerden ders aldığımızı söylesek de 6 Şubat depreminde bunun gerçekleşmediğini gördük. Hazırlıklı olmamız gerekiyor ama 'imar barışı' ile bunları çözemeyiz. Hiçbir koşulda imar artışı uygulamasına izin vermemek gerekir. Bayraklı'da kentsel dönüşüme ağırlık verdik. Sadece belediye eliyle olmaz. Kamu eliyle desteklenmeyen yapıları vatandaş kendi eliyle dönüştüremez. Yeni alanlarda depreme dayanıklı yapıların oluşması için üzerimize düşeni yapıyoruz diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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