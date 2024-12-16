İzmir'in Kütüphaneleri Gençleri Ağırlıyor

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(İZMİR)- Kent genelinde yerleşik ve gezici olmak üzere sekiz kütüphanesiyle hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle öğrencilerin hem yerli ve yabancı kaynaklara ulaşmasını sağlıyor hem de çalışma alanı ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 30 bin kayıtlı üyesi olan kütüphanelerde bu yıl 8 bin ödünç kitap verildi, 41 bin kişi de kütüphaneleri çalışma alanı olarak kullandı. Menemen ve Bornova'da iki kütüphaneyi daha hizmete almayı planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, gezici kütüphanelerin de sayısını artırmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, altısı yerleşik ve ikisi gezici olmak üzere sekiz kütüphanesiyle İzmirlilere kent genelinde hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle öğrenci ve gençlerin uğrak mekanı olan kütüphaneler, Türkçe ve yabancı kaynaklarının yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 30 bin kayıtlı üyesi bulunan kütüphanelerden bu yıl 8 bin ödünç kitap alındı. Aynı zamanda öğrencilerin ders çalışma alanı olarak kullandığı kütüphaneler, sadece bu yıl 41 bin kişiye bu konuda hizmet verdi. Kütüphanecilik alanında çeşitli projeleri de yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen ve Bornova'da iki ayrı kütüphanenin yanı sıra iki de gezici kütüphane açmayı planlıyor.

31 bin Türkçe, 30 bin İngilizce yayın

Dördü Konak, ikisi Buca ilçesinde olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı altı kütüphanenin yanı sıra merkeze bağlı olmayan bölgelerde çocuk ve gençlere yönelik iki gezici kütüphane aracı da hizmet veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, İzmir'deki kütüphanelere kayıtlı yaklaşık 30 bin üyenin olduğunu dile getirerek "Vatandaşlar yıl boyunca kütüphanelerimizden psikoloji, sosyoloji, toplum bilimi, felsefe, hikaye, roman gibi çok farklı kategorilerde kitap temin edebiliyor. Kütüphanelerimizde yaklaşık 31 bin Türkçe, yaklaşık 30 bin de İngilizce yayınımız bulunuyor" dedi.

İki yeni kütüphane açılıyor

2025 yılında İzmir genelinde kütüphane sayılarının artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Önenç, "Menemen Koyundere bölgesinde bir kütüphanemiz açılacak. Bornova Doğanlar'da da kültür merkezi olarak kullanılan alanı çocuk kütüphanesine dönüştürüyoruz. Mekan, özellikle bölge halkından gelen talepler doğrultusunda çocuklar için hem bir kütüphane hem de ders çalışma alanı olarak hizmet verecek. Gezici kütüphane hizmetimizi önemsiyoruz. 2025 yılında gezici kütüphane sayımızı ikiden dörde çıkarmayı planlıyoruz. Bunların yanı sıra talep üzerine huzurevlerine, okullara ve cezaevlerine kitap gönderiyoruz. Bu yıl yaklaşık 7 bin kitabı bu kurumlara gönderdik" diye konuştu.

Projeler yürütülüyor

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü olarak proje odaklı ve kapsayıcı kütüphaneler hedeflediklerini belirten Önenç, "Tüm kütüphanelerde uygulamaya koyacağımız yeni projelerimiz olacak. Birlikte Tasarlıyoruz: Çocuk Kütüphaneleri projemiz, buna bir örnek. Ayrıca sivil toplum örgütleri ile her ay bir kitap okuyup kitabın konusuna göre atölye çalışması yapıyoruz ve ardından gezi düzenleme gibi sosyal projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Alsancak'ta bulunan Kent Kütüphanesi binası, 1922 Büyük İzmir Yangını'ndan sonra ayakta kalan tarihi binalardan biri. Bu nedenle de çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Hem Şato Kütüphanesi hem de Kent Kütüphanesi'nde bir yılda yaklaşık 5 bin kişiyi sadece ziyaretçi olarak ağırlıyoruz" bilgisini verdi.

"Keşfedeceğim binlerce yazarın kitapları mevcut"

Üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Muhammed Yılmaz, İzmir Kent Kütüphanesi'nde bulunan Türkçe kaynaklardan faydalanarak kütüphanenin çalışma alanında ders çalışıyor. Tarih bölümünü kazanmayı hedefleyen Yılmaz, "Burada ders çalışarak nitelikli vakit geçiriyorum. Kütüphanenin bahçesinde de keyifli vakit geçiriyorum. Burası kaynak bulmak açısından herkesin faydalanabileceği bir yer. Tarih, edebiyat, sanat gibi sayamadığım alanlarda keşfedeceğim binlerce yazarın kitapları mevcut" diye konuştu.

"Kütüphanede daha verimli ders çalışıyorum"

18 yaşındaki Enes Yılmaz da üniversite sınavlarına hazırlanan gençler arasında yer alıyor. Ders çalışmak için üç aydır İzmir Kent Kütüphanesi'ni mesken tutan Yılmaz, kütüphanenin tarihi atmosferinde ders çalışma imkanı buluyor. Kütüphanede ders çalışmanın daha faydalı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Evde ders çalıştığım zaman dağınıklık oluyor ancak kütüphaneye gelince daha sıkı ve daha verimli ders çalışıyorum. Kütüphanenin bahçesi ve kitapları çok güzel. Çalışma alanının fiziki yapısı da iyi" ifadelerini kullandı.

"Deniz manzaralı kütüphane"

Kentin ilk dijital kütüphanesi olan Şato Kütüphanesi'nde ise her türlü kaynak elektronik ortamlar aracılığıyla sağlanabiliyor. Ziyaretçilerin ders çalışabilmesi için tablet hizmeti de veren Şato Kütüphanesi, hem konumu hem de deniz manzarası ile öğrencilerin en çok tercih ettiği kütüphaneler arasında yer alıyor. Başka bir bölümde okumayı istemesi üzerine yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan 17 yaşındaki Eylül Altınışık, "Bu kütüphanenin ambiyansı motivasyonumu yüksek tutmamı sağlıyor. Buraya geldiğimde genellikle deniz manzaralı masayı tercih ediyorum. Ev ortamı konfor alanımız olduğu için dikkatim dağılıyor ve evde çalışamıyorum. Kütüphanelere gelmeye başladığımdan beri daha iyi çalışmaya başladım" sözlerine yer verdi.

"Sakin ortam"

Üniversite sınavlarına hazırlanan 18 yaşındaki Nursena Yutaz, Şato Kütüphanesi'ni ders çalışma alanı olarak kullandığını belirtti. Ev yerine kütüphanede çalışmanın daha verimli olduğuna dikkat çeken Yutaz, "Buranın konumu ve ortamı benim için yeterli ve güzel. Dijital kütüphane olması da öğrenciler için yararlı. Ben sadece buradan değil, İzmir'deki diğer kütüphanelerden de yararlanıyorum. Burasının en sevdiğim yönü deniz manzarası ve ortamının çok sakin olması. Bu yönden benim hoşuma gidiyor" dedi.