31 Mart seçimlerinden sonra AKP'den CHP'ye geçen İzmir Kiraz Belediyesi'nin mali tablosu belediye binasına asıldı. Kiraz Belediyesi'nin toplam borcunun 332 milyon 51 bin 621 TL olduğu, belediyeye son bir yıl içinde 336 kişinin işe alındığı görüldü.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerin borçları açıklanıyor. İzmir'de de iki dönemdir AKP'li Saliha Özçınar tarafından yönetilen Kiraz Belediyesi'nin borcu da CHP'li yeni başkan Nasuh Coşkun tarafından belediye binasına asıldı.
TOPLAM BORÇ 332 MİLYON TL
Belediye binasının ön cephesine asılan pankarta göre; belediyenin 332 milyon 51 bin 621 TL'lik borcu bulunuyor. Kalem kalem açıklanan tabloda, piyasaya 63 milyon 969 bin 415,89 TL, İller Bankası kredi borcunun 72 milyon 713 bin 344,12 TL, Ziraat Bankası kredi borcunun 112 milyon 42 bin 624,51 TL, vergi borçlarının 21 milyon 649 bin 61,99 TL, SGK borçlarının 889 bin 650,37 TL, Emekli Sandığı borçlarının 3 milyon 648 bin 214,95 TL, su borcunun 30 bin 564 TL, elektrik borcunun 147 bin 460 TL, personel maaşlarının 2 milyon 588 bin 503,87 TL, genel aydınlatma borcunun 3 milyon 249 bin 180,08 TL, belediye şirketlerinin borcunun 51 milyon 123 bin 601,61 TL olduğu görüldü.
SON 1 YILDA İŞKUR HARİCİ 336 KİŞİ İŞE ALINMIŞ
Öte yandan asılan pankartta toplam işçi sayısının 537 kişi olduğu belirtilirken, son bir yıl içinde İŞKUR haricinde belediyeye 336 kişinin işe alındığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir Kiraz Belediyesi'nin Borcu Açıklandı - Son Dakika
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