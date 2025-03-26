İzmir ve Danimarka İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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İzmir ve Danimarka İş Birliğini Güçlendiriyor

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft ve İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm konularında iş birliği fırsatlarını görüştü.

26.03.2025 12:36
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(İZMİR)- Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft ve İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm konusunda iş birliği fırsatları konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft ve Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe'u makamında ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'ın da yer aldığı görüşmede özellikle Danimarka'nın yeşil enerji alanındaki deneyimi, İzmir'in bu konudaki potansiyeli ve öncü adımları ile iş birliği fırsatları konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in genel yapısına ilişkin bilgi vererek kentte yürütülen yeşil dönüşüm, altyapı iyileştirmeleri ve Körfez'deki temizlik çalışmalarından bahsetti. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft ise 1970'li yıllardaki petrol krizinin ardından yeşil dönüşüme büyük önem verdiklerini belirtti. Toft, ayrıca Danimarka'nın denizyolu taşımacılığı alanında ileri düzeyde bir altyapıya sahip olduğunu söyleyerek, İzmir gibi büyük liman kentlerinin iş birliği fırsatları açısından dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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