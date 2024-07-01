İzmir ve Muğla'da Orman Yangınlarına Sebep Olanlar Gözaltına Alındı

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(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarına sebep olan kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

OGM resmi X hesabından, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına neden olanların gözaltına alındıkları bilgisini paylaşarak, vatandaşlara yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan OGM, Marmaris'te kamp ateşi nedeniyle orman yangınına neden olanlar ile Menderes'te hobi bahçesinde orman yangınına neden olanların ve Çeşme'de izmarit atarak yangına sebebiyet veren kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.