İzmit'te Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
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İzmit'te Silahlı Kavga Davası Başladı

Kocaeli'nde 1 ölü, 1 yaralı; 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

19.11.2024 17:47
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A, Ç.T, Ö.K. ile müşteki M.C, maktulün annesi Simamperi Akkuş, kardeşi Ezgi Akkuş ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık N.A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz verilen Ezgi Akkuş, sanıkların ağabeyini planlayarak öldürdüğünü söyleyerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "kasten öldürme" suçunu birlikte işledikleri gerekçesiyle sanıklar A.A. Ç.T. ve Ö.K'nin ayrı ayrı müebbet, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan da 1 yıldan üçer yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılmasını istedi.

Ö.K'nin maktulün arkadaşı M.C'yi "silahla kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapsini isteyen savcı, N.A'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsini talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, taraf avukatlarına savunmalarını hazırlamak için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim 2023'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emrah Akkuş (28) ve M.C. (28) yaralanmış, Akkuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından A.A, Ö.K, Ç.T, N.A. ve B.T.E, polis ekiplerince gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen A.A, Ö.K. ve Ç.T. tutuklanmış, N.A. ve B.T.E. serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, A.A, Ç.T. ve Ö.K'nin "tasarlayarak kasten öldürme", "olası kastla silahla yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", N.A'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

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