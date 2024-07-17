İznik Gölü'nün turkuaz görünümü dronla görüntülendi - Son Dakika
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İznik Gölü'nün turkuaz görünümü dronla görüntülendi

Alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuşan Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, dronla görüntülendi. Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nün rengi turkuaza döndü. Gölün turkuaz rengi, gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştu. İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan, bu doğa olayının bölgedeki turizme olumlu katkı sağladığını belirterek, gölün bu olağandışı güzelliğinin İznik'in tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti. İznik Gölü kıyısında plaj işleten Bekir Uslu ise her yıl bu zamanlar gölün turkuaz renge büründüğünü ve ziyaretçilerde artış olduğunu söyledi. İznik Gölü'nün turkuaz rengi, AA ekibince dronla görüntülendi.

17.07.2024 13:27
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Alg patlaması nedeniyle turkuaz görünüme kavuşan Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından Bursa'daki İznik Gölü, dronla görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nün rengi turkuaza döndü.

Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen turkuaz rengi görmek için vatandaşlar da göl kenarına geldi.

İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan, yaptığı yazılı açıklamada, bu doğa olayının bölgedeki turizme olumlu katkı sağladığını belirterek, "Gölümüzün bu olağandışı güzelliği, İznik'in tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Halkımız ve misafirlerimiz bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor." ifadesini kullandı.

İznik Gölü kıyısında 22 yıldır plaj işleten Bekir Uslu, AA muhabirine, her yıl bu zamanlar gölün turkuaz renge büründüğünü anlattı.

Uslu, gölün bu rengiyle ilgi çektiğini dile getirerek, "Ziyaretçilerde artış var. Özellikle fotoğrafçılar çok ilgi gösteriyor. Bu muhteşem güzelliği görmeye herkesi davet ediyoruz." dedi.

Bu arada yüzeyinde oluşan turkuaz rengiyle İznik Gölü, AA ekibince dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İznik Gölü'nün turkuaz görünümü dronla görüntülendi - Son Dakika

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