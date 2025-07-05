Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla yangın riski taşıyan ormanlık alanlar ve kırsal mahallelerde devriye faaliyetlerini sürdürüyor.
Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda jandarma, vatandaşların yüksek risk taşıyan bölgelere girmemesi, ormanlık alanlarda mangal yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve cam ile pet şişelerin doğaya bırakılmaması gerektiği konularını hatırlatıyor.
Ekipler, ormanların korunması için vatandaşların duyarlı davranmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulması gerektiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Devriye Geziyor - Son Dakika
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