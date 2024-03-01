Japonya, BMGK Dönem Başkanlığını Devraldı

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığını mart ayı için Japonya devraldı.
Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Yamazaki Kazuyuki, BM binasında ülkesinin mart ayında yürüteceği faaliyetler hakkında basın toplantısı düzenledi.
Kazuyuki, Japonya'nın BMGK Dönem Başkanlığında bu ay nükleer silahsızlanma ve barış inşası konularına odaklanacağını söyledi.
Gazze'deki duruma ilişkin ilk BMGK toplantısının 7 Mart'ta gerçekleşmesini öngördüklerini ifade eden Kazuyuki, gerekli olması halinde ilave toplantıların gündeme alınacağını aktardı.
Kazuyuki, İsrail'in BMGK kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarını ihlal edip etmediğinin sorulması üzerine, Japonya'nın sahada olmadığını belirterek, "Konuya ilişkin yasal bir değerlendirme yapmayı tercih etmiyoruz." cevabını verdi.
Gazze'deki olayların çok trajik olduğunu ifade eden Kazuyuki, İsrail'in halkını koruma hakkı olduğunu ancak bir BM üyesi olarak uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurguladı.
Kazuyuki, Japonya'nın en üst düzeyde İsrailli yetkililere sivilleri koruma ve uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunduğunu, durumu çok yakından takip etmeye devam ettiklerini ve insani ateşkes çağrısında bulunduklarını anlattı.
Gazze'ye yönelik soykırım yapılıp yapılmadığına ilişkin ise Kazuyuki, buna UAD'nin karar verme yetkisi olduğunu ve mahkemenin kararlarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.
Kazuyuki, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerinin çok önemli ve vazgeçilmez olduğunu belirterek, bu nedenle ajansa yönelik iddiaları çok ciddiye aldıklarını ve en yakın zamanda güven inşasının tekrar gerçekleşmesini umduklarını ifade etti.
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