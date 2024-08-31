Japonya'da Şanşan Tayfunu: 6 ölü, 120'den fazla yaralı

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Japonya'da etkili olan Şanşan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 120'yi aşkın kişi yaralandı.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Şanşan Tayfunu'nun ülkenin büyük bölümünü sular altında bıraktığı belirtildi.

Tayfunun saatte yaklaşık 15 kilometre hızla doğuya doğru hareket ettiği belirtilen açıklamada, tayfun nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 120'den fazla kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kaybolduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde 48 saat içinde metrekareye 400 milimetre yağış düştüğüne işaret edildi.

Ülke genelinde pek çok bölgede sel ve heyelan riskinin devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlar tetikte olmaya çağırıldı.

Ülkenin bazı bölgelerinde tayfun nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, pek çok uçuş da iptal edildi.

JMA, 28 Ağustos'ta Şanşan Tayfunu nedeniyle Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayınlamış, tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşacağının tahmin edildiğini duyurmuştu.