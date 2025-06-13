Japonya, İsrail\'in İran\'a yönelik hava saldırılarını \'\'şiddetle\'\' kınadı

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail, İran'ın nükleer programına ve askeri altyapısına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu. "Yükselen Aslan Operasyonu" adı verilen harekat kapsamında, İran'daki nükleer tesisler, balistik füze üretim merkezleri hedef alındı.

JAPONYA, İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINADI

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Tokyo'da yaptığı açıklamada, "Durumu daha da tırmandıran son saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı ve Orta Doğu'daki barış ve istikrarın Japonya için son derece önemli olduğunu vurguladı. Japon Dışişleri Bakanı, "Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye ve gerginliği düşürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.