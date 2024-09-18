Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor

2025-2026 akademik yılı için Jean Monnet Burs Programı başvuruları 5 Kasım'a kadar açık.

18.09.2024 13:17
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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının yürüttüğü, Avrupa Birliği (AB) finansmanlı Jean Monnet Burs Programı 2025-2026 akademik yılı başvuruları devam ediyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'nin AB üyelik sürecine katkı sunmak ve AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyenler için Avrupa'nın en saygın üniversitelerinde eğitim alma fırsatı sunuyor.

2025-2026 akademik yılı için 5 Eylül'de başlayan burs başvuru süreci, 5 Kasım'a kadar devam edecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının yürüttüğü ve AB tarafından finansmanı sağlanan burstan yaklaşık 190 kişi faydalanabilecek.

Kamu çalışanları, Türkiye'deki özel sektör çalışanları, Türkiye'deki üniversitelerin akademik ve idari personelinin yanı sıra Türkiye'deki üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bursa başvurabilecek.

Başvuru şartları ve gerekli belgeler hakkındaki detaylara, Jean Monnet Burs Programı'nın resmi internet sitesindeki duyuru metninde yer alıyor.

Jean Monnet Burs Programı

Burs programı, AB alanında yetişmiş nitelikli uzman sayısının artırılması amacıyla 30 yılı aşkın süredir başarıyla yürütülüyor. Türkiye'nin AB üyelik hedefini destekleyen program, bursiyerlerin hem akademik hem de profesyonel gelişimlerine önemli katkı sunuyor.

Bugüne kadar 3 binden fazla bursiyer, programdan yararlanarak AB alanında bilgi ve deneyim kazandı.

Burs programı, AB üyesi ülkelerde bulunan en saygın eğitim kurumlarında en az 3, en fazla 12 ay boyunca lisansüstü ve araştırma düzeyinde akademik çalışma yapma fırsatı sunuyor.

Program kapsamında yalnızca 32 adet müktesebat başlığında yapılacak politika temelli akademik çalışmalar destekleniyor.

Bursiyerlerin okul ücretleri ve aylık yaşam giderleri burs tarafından finanse ediliyor. Ayrıca vize, seyahat ve eğitim materyalleri gibi masraflar için de sabit ödenek sağlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Politika, Eğitim, Finans, Güncel, Eylül, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

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