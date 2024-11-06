Jill Stein'den Türkiye'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Jill Stein'den Türkiye'ye Destek

Yeşil Parti adayı Jill Stein, Türkiye'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma girişimini övdü.

06.11.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde 3. parti olarak öne çıkan Yeşil Parti'nin adayı Dr. Jill Stein, Türkiye'nin, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için 52 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletlerde (BM) başlattığı "ortak mektubu" fevkalade bir girişim olarak değerlendirdi.

Stein, salıncak eyaletlerden Michigan'daki seçim çalışmaları sırasında, AA muhabirine, kampanyasına ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öncelikle kampanyasının ulaştığı nokta konusunda "Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyorum" diyen Stein, bu süreçte Demokratlar tarafından, Yeşil Parti'ye karşı "oy pusulasından çıkarmak, susturmak ve şeytanlaştırmak için" kampanya yürütüldüğünü söyledi.

Jill Stein, "Çok fazla korku kampanyası yürütülüyor, ancak gerçekleri bastıramazlar. Gerçek şu ki Amerikalılar bu (Gazze'deki) soykırımı sona erdirmek istiyor ve Amerikalılar savaş endüstrisi, AIPAC (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) veya Wall Street için değil, kendileri için çalışan bir hükümet istiyor." dedi.

"Soykırım bitmedi, Amerikan halkının krizi bitmedi"

Bu seçimde beklentilerin ötesinde başarılı olduklarını söyleyen Stein, "Mücadeleye devam edeceğiz. Soykırım bitmedi, Amerikan halkının krizi bitmedi ancak bu ivmeyi sürdürmek için durdurulamaz bir koalisyon başlattık." diye konuştu.

Stein, Müslüman Amerikan nüfusuyla seçimlerde iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Biz siyasi muhalefet olacağız ve hükümetimizin soykırımı durdurmasını talep ediyoruz. Peki, iktidar bunu yapacak mı? Bundan henüz emin değilim ancak doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Mücadeleye ve inşa etmeye devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Yeşil Parti'nin yakaladığı hareketi "bir başlangıç" olarak niteleyen Stein, "Kampanyamız için verilen her oy, (savaş) imparatorluğa burada olduğumuzu söylemek için atılan bir oktur. Bir yere gitmiyoruz ve sizi iktidardan uzaklaştıracağız çünkü biz halk, bu bitmeyen savaş makinesinin ve onun neden olduğu soykırımın sona ermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu soykırımı olabildiğince çabuk sonlandırmak için birlikte çalışıyoruz"

Jill Stein, Türkiye'nin, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulmasını teminen uluslararası farkındalığın artırılması için BM bünyesinde başlattığı "ortak mektubu" fevkalade bir girişim olarak değerlendirdi.

İsrail'in, ABD'yi bölgedeki çatışmaların içine çekmeye çalıştığını vurgulayan Stein, "Dolayısıyla bu çatışma yayılıp yoğunlaştıkça, bu ülkede direnişin gerçekten artacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu seçimden güçlü çıkmamız, örgütlenmeye devam etmemiz ve birlikte çalışmamız çok önemli." görüşünü paylaştı.

Stein, Gazze'deki soykırımın durması için dünyada ayağa kalkan ülkelere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin burada, bu direnişi örgütlemeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olarak oynadığı rol için çok minnettarım. Bu yüzden, yaptığınız eylemlerde hepinize başarılar diliyorum ve yaptığınız şey için çok minnettarım ve bu soykırımı olabildiğince çabuk sonlandırmak için birlikte çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jill Stein'den Türkiye'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
06:26 Dpnald Trump’tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz Dpnald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz
05:03 Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi
02:31 Trump kazanmaya çok yakın İşte ABD’deki seçimlerden anlık sonuçlar Trump kazanmaya çok yakın! İşte ABD'deki seçimlerden anlık sonuçlar
01:17 Trump’ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin’i uçurdu Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin'i uçurdu
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
14:14 Bahçeli’nin ’’Erdoğan tek seçenek’’ çıkışına Süleyman Soylu’dan destek Bahçeli'nin ''Erdoğan tek seçenek'' çıkışına Süleyman Soylu'dan destek
14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
14:03 Çerezlik ayçekirdeğinde teknoloji ön plana çıktı Çerezlik ayçekirdeğinde teknoloji ön plana çıktı
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:46 41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti 41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
13:21 ABD’de seçim öncesi gerginlik artıyor: Başkanlık konutunun çevresine 3 metre yüksekliğinde ağır metal bariyerler yerleştirildi ABD'de seçim öncesi gerginlik artıyor: Başkanlık konutunun çevresine 3 metre yüksekliğinde ağır metal bariyerler yerleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 09:04:13. #1.13#
SON DAKİKA: Jill Stein'den Türkiye'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.