Jill Stein'den Türkiye'ye Destek

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ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde 3. parti olarak öne çıkan Yeşil Parti'nin adayı Dr. Jill Stein, Türkiye'nin, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması için 52 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletlerde (BM) başlattığı "ortak mektubu" fevkalade bir girişim olarak değerlendirdi.

Stein, salıncak eyaletlerden Michigan'daki seçim çalışmaları sırasında, AA muhabirine, kampanyasına ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öncelikle kampanyasının ulaştığı nokta konusunda "Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyorum" diyen Stein, bu süreçte Demokratlar tarafından, Yeşil Parti'ye karşı "oy pusulasından çıkarmak, susturmak ve şeytanlaştırmak için" kampanya yürütüldüğünü söyledi.

Jill Stein, "Çok fazla korku kampanyası yürütülüyor, ancak gerçekleri bastıramazlar. Gerçek şu ki Amerikalılar bu (Gazze'deki) soykırımı sona erdirmek istiyor ve Amerikalılar savaş endüstrisi, AIPAC (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) veya Wall Street için değil, kendileri için çalışan bir hükümet istiyor." dedi.

"Soykırım bitmedi, Amerikan halkının krizi bitmedi"

Bu seçimde beklentilerin ötesinde başarılı olduklarını söyleyen Stein, "Mücadeleye devam edeceğiz. Soykırım bitmedi, Amerikan halkının krizi bitmedi ancak bu ivmeyi sürdürmek için durdurulamaz bir koalisyon başlattık." diye konuştu.

Stein, Müslüman Amerikan nüfusuyla seçimlerde iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Biz siyasi muhalefet olacağız ve hükümetimizin soykırımı durdurmasını talep ediyoruz. Peki, iktidar bunu yapacak mı? Bundan henüz emin değilim ancak doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Mücadeleye ve inşa etmeye devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Yeşil Parti'nin yakaladığı hareketi "bir başlangıç" olarak niteleyen Stein, "Kampanyamız için verilen her oy, (savaş) imparatorluğa burada olduğumuzu söylemek için atılan bir oktur. Bir yere gitmiyoruz ve sizi iktidardan uzaklaştıracağız çünkü biz halk, bu bitmeyen savaş makinesinin ve onun neden olduğu soykırımın sona ermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu soykırımı olabildiğince çabuk sonlandırmak için birlikte çalışıyoruz"

Jill Stein, Türkiye'nin, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulmasını teminen uluslararası farkındalığın artırılması için BM bünyesinde başlattığı "ortak mektubu" fevkalade bir girişim olarak değerlendirdi.

İsrail'in, ABD'yi bölgedeki çatışmaların içine çekmeye çalıştığını vurgulayan Stein, "Dolayısıyla bu çatışma yayılıp yoğunlaştıkça, bu ülkede direnişin gerçekten artacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu seçimden güçlü çıkmamız, örgütlenmeye devam etmemiz ve birlikte çalışmamız çok önemli." görüşünü paylaştı.

Stein, Gazze'deki soykırımın durması için dünyada ayağa kalkan ülkelere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin burada, bu direnişi örgütlemeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olarak oynadığı rol için çok minnettarım. Bu yüzden, yaptığınız eylemlerde hepinize başarılar diliyorum ve yaptığınız şey için çok minnettarım ve bu soykırımı olabildiğince çabuk sonlandırmak için birlikte çalışıyoruz."