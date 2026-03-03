Johannesburg'da Bina Çöktü: 6 Ölü

JOHANNESBURG, 3 Mart (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde çöken bir binanın enkazında çalışan insanlar görülüyor, 2 Mart 2026.

Johannesburg'un güney banliyösünde pazartesi günü bir binanın çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de enkaz altında kaldı. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)