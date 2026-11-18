Erzurum'da Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde 2 yıl önce çığda 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Kocaeli Judo İl Branş sorumlusu, kamp programı teknik direktörü ve antrenörün cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 21 Aralık 2024'te Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde meydana geldi. Yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan sporculardan Emre Yazgan (16) hayatını kaybederken 4 sporcu yaralandı. Olayla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda Kulüp yöneticisi Galip Ş. ile sorumlu antrenör Batuhan M. hakkında 'Taksirle bir insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan kamu davası açıldı. Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2025 yılı Ekim ayında başlayan davanın duruşmalarında Galip Ş., olay ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını, sorumluluğun Erzurum Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) ait olduğunu söyledi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet savcısı, bugün görülen duruşmada mütalaasını açıkladı. Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamını tümüyle değerlendirdiklerini belirten Cumhuriyet savcısı, sorumlu olan 3 kişinin cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında şu ifadelere yer verdi:

"21 Aralık 2024 tarihi saat 10.45 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi olarak bilinen bölgede çığ düşmesi sonucu ilk tespitlere göre 16 kişilik gruptan bazı kişilerin yaralandığı, 1 kişinin de çığ altında kalarak vefat ettiğinin bildirilmesi üzerine gerekli talimatlar verilerek soruşturma ve kovuşturma işlemleri başlatıldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası düzenlenen Olay Yeri İnceleme Tutanağında; 'olay yeri aşağısına otoparktan yürünerek ulaşıldığı, çığın olduğu yerin otel bölgesinden yaklaşık 1 kilometre yukarıda, dağ yamacının alt kısmında olduğu, bakılan yerden karların diğer kar kütlesinden koparak aşağında bulunan ormanlık alana doğru kaymış olduğunun görüldüğü, alınan bilgide kişilerin çığın koparak döküldüğü yerin, orada bulunan ormanlık alanda olduklarının belirtildiği, ölen ve diğer kişilerin o bölgeden kurtarıldığının tespit edildiği, otel bölgesinin arka tarafında bulunan alanda herhangi bir yerin sınırlarını belirleyen bir çit ya da başka bir eşyanın olmadığının görüldüğü' bilgisine yer verilmekte olayda ölenin Emre Yazgan olduğunun belirlendiği bildirilmektedir. Ölene ilişkin yapılan otopsi sonrası düzenlenen rapora göre kişinin ölüm sebebinin, mevcut adli tahkikat bilgileri, ifadeler, ölü muayene ve otopsi işlemi sırasında elde edilen bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kişinin ölümünün çığ altında kalmaya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunun belirlendiği olaya ilişkin bilirkişiler ile tekrar inceleme yapıldığı raporlarda taraflar arasında işveren-işçi ilişkisi oluşmadığından gerçekleşen kazanın 'İş Kazası' olmadığı, kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda da müteveffanın kusurunun olmadığı, judo il branşı sorumlusu Galip Ş., kamp programı teknik direktörü, teknik sorumlu Bektaş D. ve antrenör Batuhan M.'nin kusurlu olduğu hususlarının tespit edildiği, böylelikle sanıklar Batuhan ve Galip'in ayrı ayrı 'Taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasına, iddianamede bulunmayan Bektaş D. için gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."

Mahkeme heyeti sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.