Kabe'de Miraç Gecesi Coşkusu

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- Kabe'de "Miraç" coşkusu

Yüzbinlerce Müslüman, Miraç Gecesi'nde Kabe'de namaz kıldı, tavaf etti

MEKKE - Müslümanların kıblesi Kabe'de Miraç Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı. İbadet yapmak için Kabe'ye gelen yüzbinlerce Müslüman tavaf ederek dua etti.

Müslümanların kıblesi olan Kabe'de Miraç Kandili dolayısıyla yoğunluk meydana geldi. Mekke'de bulunan yüzbinlerce Müslüman, Miraç Gecesi'ni idrak etmek için Kabe'ye geldi. Mescid'i Haram'ın çevresinde yoğunluk yaşanırken, Müslümanlar Kabe'de kıldıkları yatsı namazının ardından tavaf ederek dua etti.

Bazı Müslümanlar da Kabe'ye ve Hacerül Esved taşına dokunabilmek için yoğun çaba sarf etti.