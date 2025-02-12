Kaçak Alkol Ürünleri Tehlike Saçıyor

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(ANKARA)- Tüketici Hakları Derneği, kaçak üretilen alkollü içki kullanımı nedeniyle artan can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüksek vergi oranları, sadece kaçak ürünleri cazip hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda yasal ürünlere ulaşımı zorlaştırır ve piyasada denetimsizliğe zemin hazırlar. Bu nedenle alkol satışlarına daha adil bir vergi sistemi uygulanmalı, vergi oranları hem tüketicinin bütçesine uygun hem de yasal ürünleri cazip hale getirecek şekilde düzenlenmelidir" denildi.

Tüketici Hakları Derneği, son günlerde kaçak üretilen alkollü içki kullanımı nedeniyle can kayıplarına ilişkin yazılı açıklala yaptı. Alkollü içkilerden alınan vergilerin artmasının vatandaşları sahte alkollü içkiye yönlendirdiği belirtildiği açıklamada, devletin denetimlerinin yetersiz olduğu ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Dolaylı vergi sistemi can almaya devam ediyor. Özellikle alkollü ürünlere uygulanan yüksek vergiler, tüketicileri güvensiz ürünlere yönlendirmekte. Kaçak olarak üretilen alkollü ürünler, tüketicilerin ölümüne ve sakat kalmalarına neden olmaktadır. Bu durum, sadece bireylerin sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda yasal yükümlülüğünü yerine getiren işletmeler açısından da haksız rekabete yol açmaktadır. Tüketiciler, 70'lik rakıya yüzde 61,2 tüketim vergisi ödemektedir.

Yüksek vergiler, özellikle açlık sınırı altında yaşamını sürdüren milyonlarca tüketiciyi olumsuz etkilemektedir. Bu durum, tüketicileri pahalı ve vergilendirilmiş alkoller yerine, kendi evlerinde ya da kaçak yollarla temin edilen alkolleri tercih etmeye yöneltmektedir. Kaçak içki yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir güvenlik sorununa dönüşmektedir.

"Bu durum devletin denetim ve güvenlik mekanizmalarını zayıflatır"

Kaçak alkol tüketimi nedeniyle her yıl çok sayıda insan hayatını kaybetmekte ve bir o kadar kişi kalıcı organ kayıpları yaşamaktadır.

Vergiler, devletin sağlık, eğitim, altyapı, güvenlik gibi hizmetleri sunması için toplanır. Ancak, adaletsiz vergi olan dolaylı vergilerin yüksekliği ve vergilendirilmiş ürünlerin pahalı hale gelmesi, tüketicilerin bu ürünleri kaçak yollarla temin etmesine neden olmaktadır. Bu durum, yalnızca sağlık sorunlarına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda devletin denetim ve güvenlik mekanizmalarını da zayıflatır

Devlet, bu sorunun önüne geçebilmek ve halk sağlığını koruyabilmek adına alkol satışlarına uygulanan vergi oranlarını yeniden gözden geçirmelidir. Yüksek vergi oranları, sadece kaçak ürünleri cazip hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda yasal ürünlere ulaşımı zorlaştırır ve piyasada denetimsizliğe zemin hazırlar. Bu durum hem tüketicilerin sağlığını tehdit eder hem de yasal işletmeler için haksız rekabete neden olur.

Alkol satışlarına daha adil bir vergi sistemi uygulanmalı"

Bunun yerine, alkol satışlarına daha adil bir vergi sistemi uygulanmalı, vergi oranları hem tüketicinin bütçesine uygun hem de yasal ürünleri ulaşılabilir hale getirecek şekilde düzenlenmelidir. Bu hem sağlık sorunlarının önüne geçilmesine hem de kaçak ürünlerin yayılmasının engellenmesine yardımcı olacaktır.

Dolaylı vergiler, kısa vadede zahmetsiz bir vergi toplama aracı olarak görülse de, uzun vadede toplum sağlığı ve güvenliği üzerinde büyük olumsuz etkiler yaratmaktadır. Alkol ürünlerine uygulanan yüksek vergiler, tüketicilerin güvenli olmayan ve denetimsiz ürünlere yönelmelerine sebep olmakta, bu da ölüm ve organ kayıpları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca, kaçak alkol ticareti devletin denetim gücünü zayıflatmakta, toplumsal güveni sarsmakta ve turizm sektörüne olumsuz etkilerde bulunmaktadır.

"Ekonomik adaletin sağlanmasını temin etmelidir"

Bu bağlamda vergi politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, tüketici sağlığını koruyacak düzenlemelerin yapılması ve kaçak alkol ile mücadele için ve özellikle içkilerde sağlık riski ve ölüme neden olan metil alkol satışında daha etkin denetim mekanizmalarının kurulması büyük önem taşımaktadır. Devlet, halkın güvenliğini ve sağlığını korumak adına sürdürülebilir ve adil bir vergi sistemi oluşturmalı, aynı zamanda ekonomik adaletin sağlanmasını temin etmelidir.

Yüksek vergi oranları, sadece kaçak ürünleri cazip hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda yasal ürünlere ulaşımı zorlaştırır ve piyasada denetimsizliğe zemin hazırlar. Bu nedenle alkol satışlarına daha adil bir vergi sistemi uygulanmalı, vergi oranları hem tüketicinin bütçesine uygun hem de yasal ürünleri cazip hale getirecek şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca, devletin denetim birimlerinin kapasitesini artırarak, rutin ve şikayet odaklı denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Yalnızca vergi oranlarının adil bir şekilde düzenlenmesi değil, aynı zamanda kaçak ürünlerin engellenmesi için güçlü bir denetim mekanizması kurulmalıdır."