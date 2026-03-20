Kaçak Anne 20 Yıl Cezayla Yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 7 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.K. (40), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan G.K., kucağında 1 yaşında olan bebeğiyle cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalamasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 7 ayrı kaydı olan ve hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.'nın Kuşadası'nda olduğunu tespit edildi. G.K, dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., kucağında 1 yaşındaki bebeğiyle cezaevine gönderildi.