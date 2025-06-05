Kadem Mete'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Kadem Mete'den Kurban Bayramı Mesajı

05.06.2025 12:38
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Mete, Kurban Bayramı'nın dayanışma ve yardımlaşma sembolü olduğunu vurguladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, İslam alemi olarak, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını aktardı.

Kurban Bayramı'nın yardımlaşmanın, paylaşmanın ve hoşgörünün sembolü olduğuna vurgu yapan Mete, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı kalplerimizin sevgi, sofralarımızın bereketle dolduğu gündür. Milletçe bizleri bir arada tutan en güçlü bağlardan biridir. Bugün, gönül isterdi ki ülkemizde huzur ve esenlik içerisinde kutladığımız bu bayram tüm dünya Müslümanları tarafından da huzurla kutlanabilsin. Fakat başta İsrail zulmü altında soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın birçok yerinde baskıya, işkenceye uğrayan kardeşlerimiz var. Bu manada her ne kadar bayramın sevincini yaşasak da bir tarafımız mahzun, bir tarafımız kırgın. Rabbimden en büyük duamız bu kardeşlerimizin de bir an önce vatanlarına ve özgürlüklerine kavuşması ve huzur içinde bayramlarını yaşamaları."

Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Mete, mesajında, seyahat edecek olan vatandaşlara da kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Mete, Kurban'ın sevginin, merhametin ve insanlığın bayramı olduğuna da işaret ederek, en büyük ve en güzel ibadetlerden birinin de bu sevgiyi el birliği ile çoğaltmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadem Mete'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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