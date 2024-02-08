Kadıköy\'de Makas Atan Sürücülere 41 Bin 592 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Kadıköy'de otomobilleriyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 41 bin 592 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün sosyal medyada paylaşılan otomobille makas atma görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, D-100 kara yolu Göztepe Köprüsü mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin Y.C.H. ile F.Z. olduğunu tespit etti.
Her iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri ve belge eksikliğinden toplam 41 bin 592 lira idari para cezası verildi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
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