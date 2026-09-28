Kadıköy'de rüzgarda devrilen ağaç, öğrenci bekleyen servis minibüsüne düştü - Son Dakika
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Kadıköy'de rüzgarda devrilen ağaç, öğrenci bekleyen servis minibüsüne düştü

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Kadıköy\'de rüzgarda devrilen ağaç, öğrenci bekleyen servis minibüsüne düştü
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Kadıköy Erenköy'de etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar, öğrenci almak için bekleyen servis minibüsünün üzerine bir ağacın devrilmesine neden oldu. Araçta öğrenci bulunmazken ölen ya da yaralanan olmadı, itfaiye ağacı keserek kaldırdı ve servis aracında hasar oluştu.

KADIKÖY'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle zarar gören ağaç, öğrenci almak için sokakta bekleyen servis minibüsünün üzerine devrildi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Mekpare Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören ağaç, sokakta öğrenci almak için bekleyen servis minibüsünün üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri aracın üzerine devrilen ağacı keserek kaldırdı. Araçta öğrenci bulunmadığı sırada gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, servis aracında hasar oluştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kadıköy'de rüzgarda devrilen ağaç, öğrenci bekleyen servis minibüsüne düştü - Son Dakika
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