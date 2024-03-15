Kadıköy\'de Trafikte Moonwalk Dansı

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Kadıköy'de bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için moonwalk dansı yaptı.

Kendilerini " İstanbul'un Yıldızları" olarak adlandıran grup, Caddebostan Sahili'nde trafik ışıklarına geldi.

Sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı.

Bu sırada dans ekibi, yaya geçidinde kısa bir gösteri yaptı. Gruptakiler, yolda bazı sürücülere çiçek verdi, stres topu hediye etti.

Moonwalk dansı yapan gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, "İstanbul'un Yıldızları" olarak bir mutluluk hareketi başlattıklarını belirterek, "Bugün burada toplanma amacımız trafikten sıkılan insanlara güzel bir an yaşatmak, onları mutlu etmek. Onlara dokunarak unutamayacakları bir anı yaşatmak istiyoruz. Daha önce aynı gösteriyi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'ta yaptık, tepkiler çok olumlu, sıkılan insanlar bizimle birlikte eğleniyor, onlara umut ve mutluluk aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Moonwalk ya da ay yürüyüşü, geriye adım atıldığı halde ileriye adım atılıyormuş gibi gözüken, göz yanılsaması üzerine kurulu bir dans figürü. Tarihi 1930'lu yıllara dayanan bu dans türü yıllarca var olduğu halde Michael Jackson sayesinde dünyaca tanındı.