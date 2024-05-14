Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında yaşanan teknik arıza sona erdi - Son Dakika
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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında yaşanan teknik arıza sona erdi

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında yaşanan teknik arıza sona erdi

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

14.05.2024 17:37
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Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Metro Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kadıköy ile Tavşantepe istasyonları arasında yapılabildiği belirtilmişti.

Yapılan ikinci duyuruda seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında yaşanan teknik arıza sona erdi - Son Dakika

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