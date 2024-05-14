Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Metro Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kadıköy ile Tavşantepe istasyonları arasında yapılabildiği belirtilmişti.
Yapılan ikinci duyuruda seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında yaşanan teknik arıza sona erdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?