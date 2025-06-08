Kadim Demircilik Mesleği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Kadim Demircilik Mesleği Yaşatılıyor

08.06.2025 14:58
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Solak Kardeşler, 200 yıldır babadan oğula geçen demircilik mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

İki kardeş kaybolmaya yüz tutan mesleği yaşatmaya çalışıyor

Yaklaşık 2 asırdır iki kardeşte çekiç sallıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da üç kuşaktır demircilik yapan Solak Kardeşler, yok olmaya yüz tutmuş bu kadim mesleğin son temsilcileri olarak tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Dedelerinden babalarına, oradan da kendilerine miras kalan bu zanaatı yaşatmak için yıllardır iki kardeş yıllardır çekiç sallıyor.

Modern teknolojinin gelişmesi ve sanayi üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle yapılan demircilik, her geçen gün biraz daha unutuluyor. Ancak Solak Kardeşler, tüm zorluklara rağmen bu sanatı ayakta tutmak için mücadele veriyor. Ateşte kızdırdıkları demiri döverek şekil veren ustalar, her bir eserde el emeğini, sabrı ve geçmişten gelen tecrübeyi yansıtıyor.

Kardeşlerden Niyazi Solak, 6 yaşından bu yana demircilik mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek, "Biz yapabildiğimiz sürece sağlığımız yerinde olduğu sürece bu işle uğraşmak istiyoruz. Severek yapıyoruz bu hakiki zanaat derler buna yani el zanaatının en ince püf noktası. Bizim işlerde çok eski tarihi eser evlerin, binaların bazı demir aksesuarlarını yapıyoruz. Bizim evlatlarımız yetişmedi gelmediler. Başka iş yaptılar öyle olunca bilader ile bizim oğlanla çalışmaya devam. Yapabildiğimiz sürece yapacağız. Güç sarf ediyorsun devamlı ayaktasın çekiçle vücutla çalışıyorsun, oturduğun yerde değil yani yorucu oluyor. Ben şu anda 57 yaşındayım yorucu oluyor ama hakiki spor oluyor şu anda ben yerine göre 8- 10 saat çalışıyorum" dedi.

"Dededen toruna bunca zamandır yapıyoruz"

54 yaşındaki Ahmet Solak ise dededen toruna bu mesleği sürdürdüklerini dile getirerek şunları söyledi:

"1971 doğumluyum abimle birlikte demircilik mesleği yapmaktayız. Dededen toruna bunca zamandır yapıyoruz bizden sonra da yapacak kimse kalmadı artık son nesil olarak sürdürmeye uğraşıyoruz biz bu mesleği. Yaptığımız işler hep eski kullanılan ürünler kapı, kargaburnu toka köpeklerin boynuna yırtar besi zinciri böyle şeyler yapıyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadim Demircilik Mesleği Yaşatılıyor - Son Dakika

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