MUĞLA'nın Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nda nesli tehlike altında olan su samuru cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bulunan Kadın Azmağı, doğal güzellikleriyle dünya çapında bilinirken birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Bölgenin sakin şehir (Cittaslow) ünvanı ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla Türkiye'nin özel destinasyonlarından biri olarak öne çıktığı Kadın Azmağı, su samuru gibi nadir türlere ev sahipliği yapıyor.

2021 Dünya Günü'nde NASA, güzelliğini 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla sosyal medyada paylaştığı Kadın Azmağı'nın yakınındaki bir restoranda çalışan Ata Nakçi, Kadın Azmağı'nda aniden ortaya çıkan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan su samurunu kısa süreli de olsa cep telefonuyla görüntüledi.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,