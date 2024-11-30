Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Karşı Eylem

Güncel

(İSTANBUL)- Yaşam hakkı savunucuları, Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelerek kadın ve çocuk cinayetlerine tepki gösterdi. Yaşam hakkı savunucuları ayrıca, Anayasa Mahkemesine (AYM) Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptal edilmesi yönündeki çağrılarını da yineledi.

Yaşatacağız Platformu, Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenledikleri eylemle kadın ve çocuk cinayetlerini protesto etti. Eylemde, AYM'ye de çağrıda bulunularak sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptal edilmesi istendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da destek verdiği eylemde, temsili olarak cinayete kurban giden kadın ve çocukları için tabut taşındı. Barınaklarda öldürülen köpekler için ise çuvallar konuldu.

"AYM yasayı hemen iptal et!", "AKP elini hayvanlardan çek" sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nden Dilek Atik okudu. Açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Sokakta yaşayan hayvanlara karşı artan şiddetin sorumlularını cezalandırmayan yargının, barınaklarda sistematik olarak öldürülen hayvanlar için gerekli soruşturmaları yapmayan belediyelerin, yalan haberlerle şiddet olaylarının artmasına sebep olan medyanın, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden troll hesaplara karşı harekete geçmeyen yetkili kişi ve kurumların da bu suçların ortağı olduğunu bir kez daha haykırıyoruz.

Özel hastanelerde daha fazla para kazanmak için kurulmuş çeteler tarafından katledilen bebeklerin hiçbirini sokak köpekleri öldürmedi! Narin'i, Rojin'i, Şirin'i ve daha nice hayatı çalınan çocuğumuzu sokak köpekleri katletmedi! Köpekler toplanırsa her yer güvenli olacak diye sabah akşam yayın yapan kaynağı belli odakların, bu çocukların katledilmeleri karşısında seslerinin çıkmamasının nedenlerini toplum olarak çok iyi biliyoruz.

"Bu yasayı derhal iptal edin"

Anayasa Mahkemesi'ne buradan bir kez daha sesleniyoruz; Ülkenin her yanı hayvana, kadına, çocuğa şiddet haberleriyle çalkalanıyorken, sokakta yaşayan hayvanları sokaklardaki tek güvenlik sorunuymuş gibi lanse ederek düzenlenen ve halktan gelen tüm itirazlara rağmen alelacele Meclis'ten geçirilen, uygulanması pratikte mümkün olmayan ve Anayasa'ya, evrensel hak ve hukuk ilkelerine aykırı olan bu yasayı derhal iptal edin! Hayvanları toplayıp, tecrit ve katlederek suç işlemeye devam eden belediyeler hakkında bir an önce işlem yapın ve yargılanabilmelerinin önünü açın! Bizler hak yerini bulana dek meydanları terk etmiyoruz, etmeyeceğiz."

"Hesap soracağız"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim de şöyle konuştu:

"Hayvanları katledenlerden de katliam yasasına imza atanlardan da 'uygulamayacağız' diyerek uygulayanlardan da herkesten hesap soracağız. Seçimle bazı makamlara gelmiş olanlar, belediye başkanları, siyasi iktidar, milletvekilleri yine bu halk sizi destekler diye düşünleyin. Koşulsuz şartsız destekleme diye bir şey yoktur. Sizin politikalarınıza ve uygulamalarınıza göre ya destekleneceksiniz ya da hesap vereceksiniz. Korkma! çocukları, hayvanları, kadınları koruyacağız. Kadınların kurtuluşu için LGBTQ+'ların ayrımcılığa uğramaması için, tüm türlere tam eşitliği için mücadele edeceğiz."