Kadına Şiddet Gündemde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin şöyle konuştu:

"Dünya Emekçi Kadınlar Gününe yine ayrımcılıkla ve baskıyla, şiddetle giriyoruz. Kadınlar dünyanın her yerinde ve Türkiye'de ayrımcılığa ve şiddete uğruyorlar. Bir savaşın eşiğindeyiz. Dünya bir savaşın eşiğinde ve bu savaşta da en fazla kadınlar, çocuklar ve yaşlılar maalesef baskı görecekler, şiddete ugrayacaklar ve mağdur olacaklar. Türkiye'de de kadınlar hayatın her alanında ayrımcılığa uğruyorlar, şiddetle karşı karşıyalar ve maalesef yargı ve diğer kurumlar kadını bu şiddetten, bu ayrımcılıktan koruyamıyor. 2006 yılından bu yana 'Dünya Ekonomik Forumu' Cinsiyet Eşitsizliğine ilişkin olarak bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada, geçen yıl Türkiye 146 ülke arasında 127'nci sıradaydı. Bu yıl daha da geriye gitti. 148 ülke arasında 135'inci sıraya geriledi. Dünyadaki tablomuz böyle berbat ve kötü. ve kadınlar Türkiye'de maalesef istihdamda değiller. Her 10 kadından sadece üç çalışabiliyor. Her 10 kadın çalışandan sadece 1'i sendikalı ve kadınların ancak yüzde 20'si çalışabiliyor. 10 milyondan fazla kadın maalesef istihdamda değil ve çalışanların yüzde 20'si de yarı zamanlı çalışmak zorunda kalıyorlar."

Kadınlar şiddete uğruyorlar ve öldürülüyorlar. Daha geçen hafta bir öğretmen ve tecavüzcüsüyle evlendirilen bir kadın maalesef yaşamlarını yitirdi, öldürüldüler. 2024 yılında tam 378 kadın yaşamını yitirdi bu cinayetlerde. Geçen yıl bu sayı 299'du. Bu yılın ne olacağını bilmiyoruz. Böyle kötü bir tabloyla Dünya Emekçi Kadınlar Günündeyiz, 8 Mart'tayız. Ben her şeye rağmen emek veren, çalışan, mücadele eden, şiddete karşı baş kaldıran bütün kadınları saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum."