Kadına Şiddet Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadına Şiddet Gündemde

08.03.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Tanrıkulu, 8 Mart'ta kadınların şiddet ve ayrımcılıkla mücadele ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Kadınlar şiddete uğruyorlar ve öldürülüyorlar. Daha geçen hafta bir öğretmen ve tecavüzcüsüyle evlendirilen bir kadın maalesef yaşamlarını yitirdi, öldürüldüler. 2024 yılında tam 378 kadın yaşamını yitirdi bu cinayetlerde. Geçen yıl bu sayı 299'du. Bu yılın ne olacağını bilmiyoruz. Böyle kötü bir tabloyla Dünya Emekçi Kadınlar Günündeyiz, 8 Mart'tayız. Ben her şeye rağmen emek veren, çalışan, mücadele eden, şiddete karşı baş kaldıran bütün kadınları saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu,  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin şöyle konuştu:

"Dünya Emekçi Kadınlar Gününe yine ayrımcılıkla ve baskıyla, şiddetle giriyoruz. Kadınlar dünyanın her yerinde ve Türkiye'de ayrımcılığa ve şiddete uğruyorlar. Bir savaşın eşiğindeyiz. Dünya bir savaşın eşiğinde ve bu savaşta da en fazla kadınlar, çocuklar ve yaşlılar maalesef baskı görecekler, şiddete ugrayacaklar ve mağdur olacaklar. Türkiye'de de kadınlar hayatın her alanında ayrımcılığa uğruyorlar, şiddetle karşı karşıyalar ve maalesef yargı ve diğer kurumlar kadını bu şiddetten, bu ayrımcılıktan koruyamıyor. 2006 yılından bu yana 'Dünya Ekonomik Forumu' Cinsiyet Eşitsizliğine ilişkin olarak bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada, geçen yıl Türkiye 146 ülke arasında 127'nci sıradaydı. Bu yıl daha da geriye gitti. 148 ülke arasında 135'inci sıraya geriledi. Dünyadaki tablomuz böyle berbat ve kötü. ve kadınlar Türkiye'de maalesef istihdamda değiller. Her 10 kadından sadece üç çalışabiliyor. Her 10 kadın çalışandan sadece 1'i sendikalı ve kadınların ancak yüzde 20'si çalışabiliyor. 10 milyondan fazla kadın maalesef istihdamda değil ve çalışanların yüzde 20'si de yarı zamanlı çalışmak zorunda kalıyorlar."

Kadınlar şiddete uğruyorlar ve öldürülüyorlar. Daha geçen hafta bir öğretmen ve tecavüzcüsüyle evlendirilen bir kadın maalesef yaşamlarını yitirdi, öldürüldüler. 2024 yılında tam 378 kadın yaşamını yitirdi bu cinayetlerde. Geçen yıl bu sayı 299'du. Bu yılın ne olacağını bilmiyoruz. Böyle kötü bir tabloyla Dünya Emekçi Kadınlar Günündeyiz, 8 Mart'tayız. Ben her şeye rağmen emek veren, çalışan, mücadele eden, şiddete karşı baş kaldıran bütün kadınları saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Kadına şiddet, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Şiddet Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:10:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadına Şiddet Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.