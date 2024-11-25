Kadına Yönelik Şiddet Projesi Sona Erdi - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddet Projesi Sona Erdi

Kadına Yönelik Şiddet Projesi Sona Erdi

Çanakkale'de 'Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi' kapanış töreni düzenlendi.

25.11.2024 23:17
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Çanakkale'de basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi"nin kapanış töreni düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM) Müdür Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ile Sosyolog Damla Karagül'ün Çanakkale yerel basınında gerçekleştirdiği kadına şiddet haberlerinin analiz çıktısının ardından başlatılan "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi" sona erdi.

Çanakkale Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇOMÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında kentteki basın mensupları, her ay eğitim için öğretmenevinde buluştu.

Toplam 7 ay süren eğitimlerde üretilen haberlerin dili ile kullanılan fotoğraflar incelenerek, haber yazma atölyesi düzenlendi. Eğitimlerde ayrıca, yapay zeka gibi dijital gelişmelerin, gazeteciliğe nasıl adapte edilebileceği de masaya yatırıldı.

Projenin tamamlanması dolayısıyla ÇOMÜ Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Hayatın Yarısıdır" videosunun gösterimiyle başladı.

"Kadına yönelik şiddet bir insanlık sorunudur"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, törende yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel değil aynı zamanda toplumsal huzuru da tehdit eden, insan haklarına ve temel değerlere aykırı bir insanlık sorunu olduğunu dile getirdi.

Bu sorunun çözümünde medyanın üstlendiği rolün, hayati önem arz ettiğini ifade eden Erenoğlu, haberlerin dili, içeriği ve özellikle topluma verdiği mesajların, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve dönüşümünü sağlamanın en etkin usul unsurlarından bir tanesi olduğunu vurguladı.

Üniversite olarak akademik bilgi birikimlerini, toplumsal sorunların çözümüne aktarmayı bir borç bildiklerini belirten Erenoğlu, "İşte bu doğrultuda Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından yürütülmekte olan bu değerli proje, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmayı, özellikle medyada etik ve duyarlı bir şekilde bir dil geliştirilmesini teşvik edilmesini hedeflemiştir. Proje kapsamında geliştirilen eğitimler, farkındalık kampanyaları ve işbirliği çalışmaları sayesinde medyanın bu önemli meselede daha sorumlu bir rol üstlenmesine katkı sağlamıştır." diye konuştu.

"Kadının yaşam hakkının elinden alınmasının hiçbir gerekçesi olamaz"

ÇOMÜ KAM Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten ise kadınların, kızların, sevdiklerinden, geleceklerinden ve hayallerinden koparıldığını ifade ederek, "Kim tarafından dersek, maalesef bazen en yakınları, eşi, eski eşi, erkek arkadaşı, bazen de hiç tanımadığı sokaktaki herhangi adam tarafından. Hiçbir gerekçeye dayanmadan erkek şiddetine kurban verdiğimiz birçok kadınımız ve kızımız var. Sadece 'Hayır' dediği için, ayrılmak istediği için, kendi ayaklarını üzerine durmak istediği için ayrımcılığa, tacize uğruyor ve vahşice katlediliyor. Bir kadının yaşam hakkının elinden alınmasının hiçbir gerekçesi hiçbir bahanesi hiçbir dayanağı olamaz." dedi.

Konuşmaların ardından, "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans Projesi"nin kapanış sunumu yapıldı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, proje çıktılarının Çanakkale yerel basınındaki olumlu yansımalarını ve süreç boyunca yaşanan gelişmeleri paylaştı.

Sunumun ardından, proje kapsamında verilen eğitimleri tamamlayan basın mensupları ile eğitmenlere teşekkür belgeleri, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından takdim edildi.

Programda daha sonra Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından hazırlanan "Şiddete Seyirci Kalma" videosu izlendi.

Tören, KAM MÜDÜRÜ Prof. Dr. Pelin Kanten moderatörlüğünde ve eski Çanakkale Barosu Başkanı avukat Hande Keskin, ÇOMÜ Çan Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Batu ile ÇOMÜ Hastanesi Başhemşiresi Doç. Dr. Nazan Çalbayram'ın katılımıyla "Şiddeti Nasıl Gerekçelendirdiler" panelinin ardından sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdür Kenan Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, kurum müdürleri, akademik ve idari personel, basın mensupları ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddet Projesi Sona Erdi - Son Dakika

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