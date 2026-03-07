Kadınların Eşitliği İçin Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınların Eşitliği İçin Mücadele Vurgusu

07.03.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, 8 Mart'ta kadınların eşit, adil ve güvenceli iş yaşamı mücadelesini vurguladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sendikalı kadın güçlü kadındır, anlayışıyla kadınların hak ettiği eşit, adil ve güvenceli çalışma yaşamını tesis etmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Atalay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 8 Mart'ın kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

Kadın emeğinin üretimin ve kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalışma, düşük ücret, cam tavan engeli ve iş-aile yaşamı dengesizliği gibi sorunlar kadınların omuzlarındaki yükü artırmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ise yalnızca bireysel değil, toplumsal bir meseledir. Kadınların ekonomik bağımsızlığının güçlendirilmesi, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi, güvenceli çalışma koşullarının sağlanması, bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Sendikalı kadın güçlü kadındır anlayışıyla, kadınların hak ettiği eşit, adil ve güvenceli çalışma yaşamını tesis etmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Atalay, 8 Mart'ın yalnızca bir anma günü değil, kadın emeğinin görünür kılındığı ve eşitlik talebinin yükseltildiği bir dayanışma günü olduğuna dikkati çekerek, "Farklı coğrafyalarda kadınlar bu 8 Mart'a savaş ve çatışmaların gölgesinde girecek. Savaşlar en çok kadınları ve çocukları olumsuz etkiliyor. Tüm dünyada savaşların bir an evvel sona ermesi dileğiyle tüm emekçi kadınların gününü kutlarım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların Eşitliği İçin Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:40:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınların Eşitliği İçin Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.