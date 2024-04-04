Kadir Gecesi\'ne Özel Yayınlar TRT\'de

TRT'de, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ne özel yayınlar ekrana gelecek.
TRT'den yapılan açıklamaya göre TRT 1'de ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın büyük finali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yarın 20.20'de yayınlanacak finalin ardından, 23.15'te " Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisi final bölümüyle ekrana gelecek.
Hz. Muhammed ile sahabelerinin hayatını ve yaşadığı dönemi ayetlerin izinde anlatan "Vahyin İzinde", yarın 21.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.
Halid bin Velid'in Müslüman olma ve İslam ordusuna katılma sürecini anlatan "Tarihin Efsaneleri: Halid Bin Velid" belgeseli de, yarın 21.50 ve 22.40'ta TRT Belgesel'de izlenebilecek.
Yenikapı Mevlevihanesi'nde, Kadir Gecesi Özel" programı yapılacak
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, yarın 21.00'de, TRT Müzik'te "Kadir Gecesi Özel" programına konuk olacak. Yenikapı Mevlevihanesi'nden ekrana gelecek programda, tasavvuf müziğinin nadide eserleri, eşsiz ilahiler ve Kur'an tilavetine yer verilecek.
Mehmet Kemiksiz'in sunumuyla tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin yer alacağı "Enderun Nağmeler" programı, yarın 19.30'da TRT Avaz'da izlenebilecek. Türk ve İslam dünyasının temel konularını işleyen "Ramazanda Sözün Özü" programı da yarın 22.00'deTRT Avaz'da canlı yayınlanacak.
"Hoş Geldin Ramazan" programının Kadir Gecesi özel bölümü, yarın 22.00'de TRT Türk ve TRT Radyo 1'de yayımlanacak. Kültürel farklara dikkati çeken eğlenceli mini animasyon "Dil Pare" de gün boyunca TRT Türk'te izlenebilecek.
"Şeva Qedre" (Kadir Gecesi Özel), Diyarbakır Ulu Camii'nden özel yayınla yarın 21.00'de TRT Kurdi ekranında olacak.
TRT Arabi'de gün boyu sürecek özel yayın
TRT Arabi'nin sevilen programı "Mahya Ramazan"ın "Kadir Gecesi Bin Aydan Hayırlıdır" başlıklı özel bölümü, yarın 23.00'te Sultanahmet Camii ve Ayasofya Meydanı'ndan canlı yayınlanacak. İslam alimi Dr. Abdul Raqeeb Abad ve sanatçı Faysal Labban'ın konuk olacağı programda Kabe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan da canlı görüntüler ekrana yansıyacak.
"Asdaa Al-Qibab" (Kubbelerin Yankıları) programı, Eminönü Yeni Camii'nden yarın 19.40'ta yayınlanacak. Kadir Gecesi'nin önemi hakkında hazırlanan "Mufakkirah Ramazan" (Ramazan Günlükleri) programı da gün boyunca TRT Arabi'de izlenebilecek.
Çocuklar için Kadir Gecesi'ne özel çizgi filmler
TRT Diyanet Çocuk kanalının Kadir Gecesi dolayısıyla yayınlanacağı çizgi filmler "Manidar", "Hak Hak Ramazan Özel", "Cümbür Cemaat (Kamptayız) Ramazan Özel", yarın gün boyunca minik izleyicilerle buluşacak.
TRT Radyolarında da günün anlam ve önemine özel içerikler, konukların katılımıyla dinleyicilerle buluşacak.
Son Dakika › Güncel › Kadir Gecesi'ne Özel Yayınlar TRT'de - Son Dakika
AK Parti'den Çorum Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Halil İbrahim Aşgın görevine başladı. Aşgın, mazbatasını alarak herkesi kucaklayarak görevini sürdüreceğini belirtti. Çorum'a faydalı işler yapmanın önemine vurgu yapan Aşgın, sevgi, erdem, doğruluk ve dürüstlüğün önemine dikkat çekti. Aşgın, halkla birlikte iyi ve kötü günlerde olacağını ifade ederek destek verenlere teşekkür etti.
Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tutulan Kadir İnanır, durumundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ancak Jülide Kural'dan yapılan açıklamaya göre, İnanır Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde rehabilitasyon sürecine başlayacak.
CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, göreve başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törende konuşarak 16 belediye başkanı olarak birlik beraberlik içinde hizmet edeceklerini belirtti. Odabaşı ise Gölbaşı'na hizmet etmek için seçildiklerini ve vatandaşlara hizmetin önemli olduğunu vurguladı.
Vestel, elektrikli araçlar için 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceğini duyurdu. Bu hamle, elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak ve şarj sürelerini kısaltmak amacıyla yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor.
Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını duyurdu. Değerli oyuncu Buğrahan Tuncer ve eşi Eda Ece Tuncer'in dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz.
Apple, geçen yıl düzenlediği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini satışa sundu. AnTuTu tarafından paylaşılan son liste, mart ayının en hızlı Apple ürününün 12.9 inç iPad Pro 6 olduğunu gösteriyor. Listede ayrıca iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Pro 5 ve iPhone 15 Pro modelleri de yer alıyor.
Oppo, Nisan ayında kullanıcılara sunacağı ColorOS 14 işletim sistemi güncellemesi için hangi modellerin destekleneceğini açıkladı. Oppo kullanıcıları, Android 14'ün çıkışını beklerken, ColorOS 14 güncellemesini alacakları modelleri öğrenebilirler.
Xiaomi, ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'nin lansmanıyla elektrikli araç pazarında büyük bir etki yaratmayı başardı. Şirket, SU7 için şimdiden 100 binden fazla ön sipariş aldığını açıkladı. Yüksek ön sipariş rakamları, Xiaomi'nin otomotiv sektörüne girişiyle büyük etki yaratabileceğini gösteriyor.
Aydın'ın Germencik ilçesinde CHP'nin adayı olarak seçilen Burak Zencirci, mazbatasını alarak belediye başkanlığı görevine başladı. Zencirci, görevi devraldığı eski başkan vekiline teşekkür ederek, herkese eşit mesafede hizmet edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?