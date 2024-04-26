KAEÜ, Gazze protestolarındaki şiddeti kınadı - Son Dakika
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KAEÜ, Gazze protestolarındaki şiddeti kınadı

KAEÜ, Gazze protestolarındaki şiddeti kınadı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, ABD'de devam eden Gazze protestolarında öğrencilere uygulanan şiddeti kınadı. Üniversite, diğer üniversitelerin Gazze'deki ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep etti. Ayrıca, öğrencilerin gözaltına alınması ve üniversitelerin protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçmesi gibi durumları temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul etti.

26.04.2024 14:59
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörlüğü, ABD'de bir süredir devam eden Gazze protestolarının engellenmesi ve öğrencilerin şiddete maruz kalmasını kınadı.

KAEÜ'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 6 ayı aşkın süredir Gazze'de yaşayan masum insanları adeta yok etmeye yönelik vahşeti barışçıl yöntemle protesto eden üniversite öğrencilerine şiddet uygulandığı belirtildi.

Columbia Üniversitesi'nden Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a kadar bir çok üniversitedeki protestocuların üniversitelerinden, Gazze'deki ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eylemlerde öğrenciler gözaltına alınıyor, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAEÜ, Gazze protestolarındaki şiddeti kınadı - Son Dakika

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