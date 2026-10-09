Kağıthane'de alevler otomobili sararken kola dökerek müdahale anı kaydedildi

Kağıthane'de, bir otomobilde çıkan yangına kola dökerek müdahale edilmesi cep telefonuyla kaydedildi.

İmrahor Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, Bomonti-Kağıthane Tüneli girişinde, motor kısmından dumanlar çıkan aracını durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bir kişi de pet şişedeki kolayı otomobilin motor kısmına dökerek yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan, otomobilin motor kısmına kola dökerek yangının söndürülmeye çalışılması cep telefonuyla kaydedildi.