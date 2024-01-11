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Kağıthane'de Balkon Çöktü; O Anlar Kamerada - Son Dakika
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Kağıthane'de Balkon Çöktü; O Anlar Kamerada

Kağıthane'de sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın balkonu çöktü. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Balkonun altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Belediye ekipleri olay yerine gelerek kontrollü olarak yıkım işlemi gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri olayı şaşkınlıkla karşıladı.

11.01.2024 - 02:37,
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KAĞITHANE'DE BALKON ÇÖKTÜ; O ANLAR KAMERADA

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de sabah saatlerinde 3 katlı binanın balkonu çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken balkonun altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Talatpaşa Mahallesi Damlapınar Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 3 katlı binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken balkonun molozları alt kata ve yola savruldu. Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar edilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler çöken balkonun kalan bölümü kontrollü olarak yıktı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Balkonun çökme anı karşı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, balkonun aniden çökmesi ve molozların yola savrulması görülüyor. Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.Mahalle sakini Şerafet Şahin "Sabah 09.00 gibiyydi. Biz sese uyandık. Kalktık baktık ki balkon uçmuş. O esnada da insanların işe gitme saati. Allah'tan bir şey olmadı. Buradan araç ve insan geçiyor hem de okula gitme saati. Arkadaşım çocuğuyla zor kurtulmuş. Daha sonra da belediye ekipleri geldi. Etrafı kapatarak emniyete aldı" dedi.

"UYUYORDUK, BALKONUN ÇÖKTÜĞÜNÜ DUYMADIK"

Çöken balkonun bulunduğu binada oturan Sait Sönmez "Burada bir balkon göçmesi var. Biz uyuyorduk. Göçtüğünü de duymadık. Ben bir kaza oldu zannettim. Belediye ekipleri geldi. Gerekeni yapıyorlar. Alt kat üst kat kimse fark etmedi. Deprem de olsa biz duymayız. Çünkü binada deprem güçlendirmesi var" diye konuştu.

Kağıthane\'de Balkon Çöktü; O Anlar Kamerada
Kaynak: DHA
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