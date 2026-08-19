Kağıthane'de Çatı Yangını
Kağıthane'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, hasar oluştu.
Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Gönül Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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