Kağıthane'de motoru alev alan otomobil, kola şişesiyle söndürülmeye çalışıldı ama yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kağıthane'de motoru alev alan otomobil, kola şişesiyle söndürülmeye çalışıldı ama yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane\'de motoru alev alan otomobil, kola şişesiyle söndürülmeye çalışıldı ama yandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de Bomonti-Kağıthane tünel girişinde Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında seyir halindeki otomobilin motoru bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekiler söndürme tüpü ve kola şişesiyle müdahale etti; itfaiye yangını söndürdü, ölen ya da yaralanan olmadı, araç hasar gördü.

KAĞITHANE'DE otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında araç alev alev yandı. Alevlere kimi yangın söndürme tüpüyle kimiyse kola şişesiyle müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İmrahor Caddesi Bomonti- Kağıthane tünel girişinde Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücü, aracını sağ şeride çekerek araçtan indi. Yangının büyümesiyle tüm araç alev alev yandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ARACININ YANMASINI İZLEDİ

Gözyaşları içinde aracının yandığını gören sürücü ve arkadaşı, bir yandan itfaiyeyi ararken bir yandan da kasko yapmaya çalıştı.

KOLA ŞİŞESİYLE YARDIMA KOŞTU

Aracın yandığını görenler yardıma koştu. Kimi yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken kimi de kola şişesiyle yangını söndürmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: DHA
KağıthaneİtfaiyeOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat Kurallar sil baştan değişiyor Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
10:59
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı Alex ve Felipe Melo da listede
Futbol dünyasında sahte lisans skandalı! Alex ve Felipe Melo da listede
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:27
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:10:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Kağıthane'de motoru alev alan otomobil, kola şişesiyle söndürülmeye çalışıldı ama yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei