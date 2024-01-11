 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kağıthane'de Uyuşturucu İmalatı Yapan 2 Adrese Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de Uyuşturucu İmalatı Yapan 2 Adrese Operasyon

Kağıthane'de uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen 2 adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabancalar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

11.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:20
Abone Ol

KAĞITHANE'de uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de 2 adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler adresleri bir süre takibe aldıktan sonra operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8 kilo 27 gram tütün ile karıştırılmış uyuşturucu madde, 28 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 2 adet balistik yelek, 405 gram marihuana, 35 gram line kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, sirke, gaz yağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken E.Y. ve C.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane\'de Uyuşturucu İmalatı Yapan 2 Adrese Operasyon
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Operasyon, Tutuklama, Adliye, Uyuşturucu, İstanbul, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Uyuşturucu İmalatı Yapan 2 Adrese Operasyon - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:46:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Uyuşturucu İmalatı Yapan 2 Adrese Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement