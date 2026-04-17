Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "Daha Modern Bir İlçe İçin Çalışıyoruz"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 13:53  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Kahramankazan'da altyapı ve ulaşım çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, saha incelemelerini sürdürüyor. Çırpanoğlu, "Daha modern, daha ulaşılabilir bir ilçe için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çırpanoğlu, Güvenç Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden detaylı bilgi aldı. Çalışmaların son durumunu değerlendiren Başkan Çırpanoğlu, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Mahalle ziyaretinin ardından Yeni Sanayi Bölgesi'ne geçen Başkan Çırpanoğlu, asfalt serim çalışmaları öncesinde bölgede incelemelerde bulundu. Sanayi esnafıyla bir araya gelen Başkan Çırpanoğlu, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek sohbet etti.

Çırpanoğlu, "İlçemizin her noktasında yaşam kalitesini artırmak için sahadayız. Güvenç Mahallemizde yürüttüğümüz asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek süreci yakından takip ettik. Ardından Yeni Sanayi Bölgemizde esnafımızla bir araya geldik. Hem onların taleplerini dinliyor hem de planladığımız çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Daha modern, daha ulaşılabilir bir ilçe için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Selim Çırpanoğlu, Yerel Haberler, Kahramankazan, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:53:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.