Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "Daha Modern Bir İlçe İçin Çalışıyoruz"

(ANKARA) - Kahramankazan'da altyapı ve ulaşım çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, saha incelemelerini sürdürüyor. Çırpanoğlu, "Daha modern, daha ulaşılabilir bir ilçe için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çırpanoğlu, Güvenç Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden detaylı bilgi aldı. Çalışmaların son durumunu değerlendiren Başkan Çırpanoğlu, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Mahalle ziyaretinin ardından Yeni Sanayi Bölgesi'ne geçen Başkan Çırpanoğlu, asfalt serim çalışmaları öncesinde bölgede incelemelerde bulundu. Sanayi esnafıyla bir araya gelen Başkan Çırpanoğlu, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek sohbet etti.

Çırpanoğlu, "İlçemizin her noktasında yaşam kalitesini artırmak için sahadayız. Güvenç Mahallemizde yürüttüğümüz asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek süreci yakından takip ettik. Ardından Yeni Sanayi Bölgemizde esnafımızla bir araya geldik. Hem onların taleplerini dinliyor hem de planladığımız çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Daha modern, daha ulaşılabilir bir ilçe için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.