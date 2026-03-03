Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Gazi ve Şehit Yakınlarıyla İftar Yaptı

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen Şehit ve Gazi Aileleri İftar Programı'nda, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrada buluştu.

Kahramankazan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, İlçe Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Garnizon Komutanı Kenan Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, ilçe protokolü ile çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan program, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın okuduğu dua ile devam etti.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Bu mübarek Ramazan akşamında, vatanımız için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Sizler, bu milletin duasında ve kalbindesiniz" dedi.