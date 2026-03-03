Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Gazi ve Şehit Yakınlarıyla İftar Yaptı - Son Dakika
Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Gazi ve Şehit Yakınlarıyla İftar Yaptı

03.03.2026 10:45  Güncelleme: 11:43
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenen Şehit ve Gazi Aileleri İftar Programı’nda, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrada buluştu.

Kahramankazan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa, Ankara Valisi Vasip Şahin, İlçe Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Garnizon Komutanı Kenan Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, ilçe protokolü ile çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan program, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın okuduğu dua ile devam etti.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Bu mübarek Ramazan akşamında, vatanımız için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Sizler, bu milletin duasında ve kalbindesiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
