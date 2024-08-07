Kahramankazan Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Evde Yemek Hizmeti Sunuyor

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi ekipleri ihtiyaç sahibi, hasta, engelli ve yaşlı vatandaşları 'Evde Yemek Hizmeti' ile buluşturuyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yaşlılık, hastalık veya engel durumu nedeniyle evinden çıkma imkanı bulunmayan vatandaşlar için onlara sıcak ve sağlıklı yemeklere erişim imkanı sağlıyor.

'Evde Yemek Hizmeti' ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olan ekipler, hijyen kurallarına özellikle dikkat ediyor. Yemekler belirli aralıklarla evlere teslim ediliyor. İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu hizmetten faydalanmak için Belediye'ye başvuruda bulunabiliyorlar.