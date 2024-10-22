Kahramankazan Belediyesi'nden Evde Temizlik Hizmeti

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçedeki hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için evde temizlik hizmetine devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç sahibi bireylerin evlerine giderek, temizlik hizmeti sunuyor. Bu hizmet, hem fiziksel hem de duygusal açıdan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltilmeyi hedefliyor.

Yetkililer, hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, Belediye'nin iletişim kanalları aracılığıyla başvuruda bulunabileceklerini bildirdi.