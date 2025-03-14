Kahramankazan Belediyesi'nden Okullara Hijyen Desteği

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki okullara temizlik malzemesi desteğine devam ediyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, ilçedeki tüm okulları ziyaret ederek, gerekli malzemeleri yetkililere teslim etti.

Öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında sabun, dezenfektan, yüzey temizleyici, çöp poşeti ve diğer hijyen ürünleri okullara ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim almasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, bu tür desteklerin devam edeceğini vurguladı.